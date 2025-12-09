Gobierno capitalino emite bono verde por 3 mmdp para proyectos de movilidad sustentable

Es el más de grande en la historia de CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presidió esta mañana la emisión del Bono Verde 2025, de la Ciudad de México, que representa el más grande de la historia de esta capital, y a través del cual se dispondrá de financiamiento para el desarrollo de proyectos estratégicos de inversión que garanticen una ciudad más limpia, verde y sostenible.

La emisión del Bono Verde 2025 del Gobierno de la Ciudad de México se realizó con éxito en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al obtener una demanda de dos veces el monto objetivo, cuyo financiamiento es de 3 mil millones de pesos, mientras que las posturas fueron por más de 6 mil millones de pesos, lo que refleja la confianza de inversionistas en las finanzas públicas y en los proyectos locales.

“Anunciamos la emisión del Bono Verde más grande en la historia de la Ciudad de México. De esta forma, se obtiene el financiamiento que destinaremos directamente a proyectos estratégicos de inversión para avanzar en una ciudad más limpia y verde”, afirmó Clara Brugada Molina.

TE RECOMENDAMOS: Así como 70 canes STC Metro mantiene compromiso de salvaguardar a las especies animales detectadas al interior de la red

Acompañada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y autoridades financieras de la BMV, del país y de la Ciudad, Clara Brugada Molina agradeció el respaldo del gobierno federal e indicó que este bono representa una muestra de que las y los inversionistas confían en la estabilidad de la capital, en su responsabilidad fiscal y en la capacidad de su gobierno para conducir proyectos estratégicos con transparencia, eficiencia y resultados.

“La emisión de este Bono Verde reafirma que somos una ciudad abierta a la inversión, una ciudad que dialoga, que genera certidumbre y que garantiza el uso transparente de cada peso destinado al financiamiento del desarrollo urbano y ambiental”, afirmó Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina dio a conocer que los fondos de este bono se aplicarán íntegramente a los proyectos de movilidad más emblemáticos que tiene la ciudad: la construcción de dos líneas de Cablebús, una de ellas beneficiará a la población de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, y la segunda se desarrollará en el sur de la capital, en las demarcaciones Milpa Alta y Tláhuac.

Clara Brugada Molina resaltó que estas obras de movilidad sustentable tendrán un impacto directo en la población, las cuales mejorarán la calidad de vida, porque representan inclusión social y consolidan un nuevo modelo de movilidad limpia y accesible para millones de habitantes mediante nueva infraestructura que conectará los territorios más alejados de la ciudad.

Al destacar que la Ciudad de México es el motor económico y el principal destino de inversión del país, Clara Brugada Molina informó que al tercer trimestre de 2025 la ciudad registró 23 mil millones de dólares de inversión extranjera, equivalentes a 56 por ciento del total de este rubro en el país, “En el último año hemos logrado un crecimiento de 45 por ciento de la inversión extranjera”, subrayó.

En ese sentido, proyectó que en 2026 la inversión pública de la Ciudad de México crecerá 31 por ciento respecto a 2025. Y en dos años su gobierno conseguirá aumentar 55 por ciento la inversión pública respecto a 2024, por lo tanto, afirmó que este año su administración destinó más de 12 mil millones de pesos a la política de medio ambiente.

“Con la emisión de este Bono Verde, nuestro gobierno consolida su avance en su política de sostenibilidad ambiental. Quiero reconocer a la Bolsa Mexicana de Valores por ser un aliado estratégico para que empresas, gobiernos e instituciones encuentren el financiamiento necesario”, concluyó Clara Brugada Molina.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que la emisión del Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores beneficia las finanzas públicas, que son sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México.

De Botton Falcón dijo que con esta emisión se obtienen las mejores calificaciones de mercado, la AAA de las principales calificadoras, la más alta escala local, lo que fortalece el perfil de vencimientos de la deuda local y contribuye a la sostenibilidad de la democracia.

Expuso que el gobierno capitalino tiene la meta de reducir en 35 por ciento las emisiones contaminantes hacia 2030, y el sector privado establece una meta de 10 por ciento.

“Esta trayectoria descendente dará continuidad a la reducción de 10.5 por ciento de las emisiones de CO2, equivalente a la que logró la entonces Jefa de Gobierno y ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó el funcionario.

Recordó que en 2016 la capital mexicana fue la primera ciudad latinoamericana que construyó el Bono Verde y a nueve años se presenta en el mercado de valores una nueva visión, alineado al 100 por ciento a la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que apoyó y autorizó la operación.

“En ese mismo año, en Bancomex publicamos el marco de referencia de bonos sustentables, que permitió la colocación de 10 mil millones de pesos en formato LC en el mercado local, lo que constituyó las primeras emisiones sustentables en pesos en la historia de Bancomex”, refirió De Botton.

Detalló que en 2026 se propone un incremento de 31.2 por ciento de la inversión pública para bajar 57 mil 191 millones de pesos, que representa un crecimiento de 55 por ciento respecto a 2024.

El marco referencial se fundamenta en el plan de acción climática 2025-2030 de la Ciudad de México, que incluye la meta de 35 por ciento de reducción de emisiones contaminantes, trabajo en conjunto con la la Secretaría de Medio Ambiente local, lo que permitió el marco de referencia de la política ambiental de la ciudad y queda patente que los proyectos de la entidad son un éxito, concluyó Juan Pablo de Botton.

Por su parte el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó la relación con los gobiernos locales.

“Debemos hacer crecer este sector en los próximos años; seguir el ejemplo de la Jefa de Gobierno sería muy importante para los gobiernos locales”, expresó Amador Zamora.

Aseguró que continuarán los trabajos para que más entidades federativas puedan seguir accediendo a este tipo de movimientos, el cual coincidió en que está alineado con los principios de bonos verdes internacionales, y recalcó que esta emisión del bono verde del Gobierno de la Ciudad es la más grande en la historia de esta capital

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR