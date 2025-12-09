Hombre cae en paracaídas y se atora en un semáforo, a media avenida | VIDEO

En una más de las situaciones atípicas que ocurren día con día en la Ciudad de México, un hombre descendió de una avioneta apoyado de un paracaídas en plena avenida… pero se quedó atorado en un semáforo.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes, cuando un hombre, de nacionalidad estadounidense, viajaba en una avioneta que sobrevolaba por el espacio aéreo de la capital mexicana, cuando, por motivos que no fueron aclarados, se lanzó apoyado de un paracaídas.

Sin embargo, lo que se prestaba a ser una gran hazaña deportiva terminó en un momento tenso (y gracioso para algunos), pues el paracaidista no calculó el descenso, y terminó atorado en un semáforo, sobre Balderas y Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Estos hechos fueron confirmados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el cual, además, compartió un video del incidente.

En la grabación se mira cómo el hombre pasa solo unos centímetros por debajo del semáforo, y es el cable de su paracaídas el que se atasca con el mismo. Lo anterior provoca que el instrumento se enrede sobre el poste y el sujeto quede colgando.

Inmediatamente, personas cercanas que observan la escena se acercan a ayudar, y no solo logran que el hombre baje del poste, si no que, a base de jalar con fuerza, logran desatascar el paracaídas.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

Sin embargo, aunque la situación quedó resuelta en ese momento (excepto por el poste, que quedó sacudiéndose), una patrulla se acercó a las personas que lograron desatascar el paracaídas. Se desconoce si fueron detenidos, aunque, de acuerdo con reportes, el sujeto que se aventó fue remitido al juez cívico.

“El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona”, escribió Salvador Guerrero, coordinador del C5.

La pregunta es: ¿qué hacía un hombre en paracaídas en las calles de la Ciudad de México? ¿Existe este servicio recreativo en la capital mexicana?

La respuesta es no: no existe ningún servicio que ofrezca saltos en paracaídas en la CDMX e, incluso, hacer este tipo de maniobras de manera no autorizada se considera infracción grave, que puede constituir un delito dependiendo de las circunstancias.

Si el salto causa daños, lesiones o perturba el orden público, aplica el Código Penal de la CDMX por puesta en riesgo imprudente o violación a la seguridad aérea, con penas de prisión de hasta varios años.

