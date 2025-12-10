GCDMX presenta las placas conmemorativas del Mundial 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó las tres placas vehiculares conmemorativas del Mundial de 2026, las cuales son una edición limitada y que podrán solicitarse desde enero.
En conferencia, la mandataria capitalina destacó que esta medida se sumará a las distintas acciones de su administración para conmemorar la fiesta futbolera.
Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, precisó que, por el momento, sólo habrá 60 mil placas: 20 mil de color negro, 20 mil amarillas y 20 mil blancas. Los tres modelos traen a la mascota de la Ciudad de México rumbo al Mundial, que es un ajolote.
“Es una iniciativa que busca celebrar el Mundial”, mencionó el funcionario capitalino, quien aclaró que el costo será de mil 500 pesos y no se cobrará la baja y alta de la placa.
Las autoridades además aclararon que no se trata de un reemplacamiento, por lo que el trámite lo podrán llevar a cabo las personas que tengan interés en estas placas.
