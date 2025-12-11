Por festejo a la virgen

Metrobús: horario y estaciones cerradas este 12 de diciembre

Miles de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe; conoce los detalles sobre el servicio

¿Qué estaciones estarán afectadas?
Por:
Mariel Caballero

Con motivo de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, el Metrobús de la Ciudad de México anunció ajustes importantes en su horario y operación para este viernes 12 de diciembre, así como cierres temporales en varias estaciones clave.

Desde días previos, miles de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, lo que ha generado modificaciones en las rutas que circulan por la zona norte de la capital.

El Metrobús confirmó que las Líneas 6 y 7 serán las más afectadas tanto el 11 como el 12 de diciembre, debido a las concentraciones religiosas.

Peregrinos devotos a la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica de Guadalupe
Estaciones cerradas

Para el jueves 11 de diciembre, la Línea 6 suspendió el servicio entre La Villa y Gustavo A. Madero desde la tarde y hasta el cierre. En tanto, la Línea 7 canceló operaciones entre Indios Verdes y Garrido durante el mismo periodo.

El viernes 12 de diciembre, ambas líneas repetirán los cierres, pero con reapertura programada hasta después de las 18:00 horas.

Estaciones sin servicio:

  • Línea 6: La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa, Gustavo A. Madero.
  • Línea 7: Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa, De los Misterios, Gustavo A. Madero, Garrido.

Horario del Metrobús

El Metrobús informó que este viernes su horario será reducido el 12 de diciembre: Servicio de 4:30 de la mañana a 18:00 horas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

