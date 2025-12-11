Prepara la Sedesa iniciativa para permitir la eutanasia en la CDMX

Un joven protesta para exigir la aprobación de la eutanasia, el 28 de octubre.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) alista una iniciativa de ley para legalizar la muerte médicamente asistida, mejor conocida como eutanasia, para reconocer la muerte digna como un derecho humano.

Durante el conversatorio “¿Qué son los cuidados paliativos, decisiones al final de la vida y derecho a una muerte digna?”, el director jurídico de la Sedesa, Eduardo Jaén Pérez, expuso las limitaciones de las leyes federales y capitalinas para permitir esta práctica.

El Dato: De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, la alcaldía con más inscripciones a la voluntad anticipada es Miguel Hidalgo, la cual, hasta 2020, tenía 414 mil habitantes.

Por ello, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la capital, la Sedesa prepara una iniciativa para darle un marco legal a la eutanasia, bajo el término “muerte médicamente asistida”.

TE RECOMENDAMOS: Analizan esquema sin cierres totales Arreglo de L3 del Metro va después del Mundial

“En cuanto a eutanasia, no se está considerando como tal. Más bien como muerte médicamente asistida, en dos vertientes. Por un lado, administrada por un personal médico, por otro, autoadministrada. Estamos trabajando para adecuarlo en un capítulo”, mencionó.

La reforma, explicó el funcionario, incluye cambios a la Constitución, el Código Penal y la Ley General de Salud locales, no obstante, dijo que aún no cuentan con fechas para presentarla.

17 años tiene el derecho a suscribir la voluntad anticipada en la capital

“Nos encontramos aún en mesas de trabajo. Si bien es cierto que se abordó este tema hoy; también se está realizando una reforma integral a la Ley de Salud de la Ciudad de México”, apuntó Jaén Pérez a La Razón.

La muerte médicamente asistida es cuando una persona médica aplica procedimientos (eutanasia) o entrega los medios (suicidio médicamente asistido) para producir la muerte de un paciente, sin dolor y a petición de éste, para terminar con su sufrimiento.

Actualmente, la eutanasia es un delito en México, de acuerdo con el Código Penal federal, por ello, apuntó el experto, en necesario armonizar la legalización de la eutanasia a nivel federal para hacerla realmente efectiva.

39 mil muertes en 2024 fueron por enfermedades del corazón, tumores y diabetes

“Más que legalizarse con la iniciativa, se establecerían las directrices necesarias para que el personal de la salud sepa cómo llevar a cabo los procedimientos y que la población de la Ciudad de México tenga certeza jurídica”, matizó Jaén Pérez.

Para legalizar la eutanasia a nivel nacional, la activista Samara Martínez ha impulsado la Ley Trasciende. Ella ha sido diagnosticada desde los 16 años con múltiples enfermedades: hipertensión, dislipidemia mixta, e insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal.

Desde entonces, la joven chihuahuense vive con cuidados paliativos, una serie de tratamientos para aliviar el dolor y dar acompañamiento, mientras la muerte llega de manera natural, según el curso de la enfermedad y conforme lo deseado por el paciente. Y en 2025 comenzó a impulsar la legalización de la eutanasia.

En el marco de dicha iniciativa, el 28 de octubre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo a este diario que es momento para que la capital inicie un debate al respecto y convocó a legisladores, gobiernos locales y a la población a discutir el tema.

“En la Ciudad de México tenemos, a nivel constitucional, el derecho a una muerte digna. A mí me parece que es momento de que se construya un debate de todas y todos en esta gran ciudad sobre este tema”, expresó la mandataria.

Desde 2008, en la capital se permite la Voluntad Anticipada, es decir, el derecho a decidir si se desea aceptar o no procedimientos médicos que prolonguen la vida, en caso de ser diagnosticado con una enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta a tratamiento o terminal.

La solicitud puede ser mediante un notario sin la necesidad de padecer una enfermedad o ante médicos tras el diagnóstico de una enfermedad grave, en etapa terminal, incurable, entre otras.

La responsable del programa de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos de la Sedesa, Cecilia Palacios Ávila, apuntó a este medio informativo que hasta el momento se han suscrito más de 26 mil personas a este programa de muerte digna.

“Ésta va desde tratamiento del dolor y los síntomas, hasta procedimientos de soporte vital avanzado, como que te pongan conectado a un ventilador, o sedación de una fase de agonía cuando la persona está muriendo”, explicó la funcionaria.

Asimismo, en la ciudad se brindan cuidados paliativos. De 2019 a 2024, cinco mil 898 pacientes han recibido este servicio en los hospitales de la Sedesa, según el penúltimo informe de la dependencia.

Sin embargo, tanto Jaén Pérez como Palacios Ávila consideran que aún faltan avances para la cobertura total de estos servicios en la Ciudad de México.

“Aunque la Constitución de la Ciudad de México habla de muerte digna; en los hechos no todos los hospitales cuentan con equipos de cuidados paliativos suficientes. Y hay un desconocimiento de la voluntad anticipada en personal de salud y la población general”, reconoció el director jurídico.

“Tenemos que trabajar todavía para poder implementar más brigadas de salud que atiendan atención primaria y en los hospitales que los equipos de cuidados paliativos estén completos”, señaló la directora del programa.

Pese a lo anterior, ambos funcionarios destacaron que la capital mexicana es referente progresista en todo el país sobre el derecho a una muerte digna.

“Desde la Secretaría trabajamos para avanzar en este tema. Si bien no podemos evitar la muerte, sí podemos dar un soporte de calidad de muerte”, subrayó Cecilia Palacios.

La legalización de la eutanasia podría beneficiar a las decenas de miles de personas que mueren al año en la Ciudad de México por enfermedades crónico-degenerativas, principal causa de muerte en la capital y en el país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, analizados por este diario, 80 mil 297 personas murieron en la capital el año pasado. Prácticamente la mitad, 39 mil 664, murieron por enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus.