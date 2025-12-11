Recuperan calles de la Magdalena Contreras

Autoridades retiran un vehículo abandonado en la alcaldía, este año.

La alcaldía Magdalena Contreras registra avances en la recuperación y liberación de la vía pública para así brindar a los vecinos y visitantes vialidades seguras, libres y transitables.

De acuerdo con la demarcación, hay mejoras en la materia, pues en lo que se refiere a ordenamiento del comercio registra 70 por ciento de actualización del padrón, al incorporar a 706 vendedores al Sistema de Comercio en Vía Pública.

En lo que va del año, las autoridades de la alcaldía que encabeza Fernando Mercado Guaida han retirado 378 vehículos abandonados, lo que representa 67.3 por ciento respecto al último año del gobierno anterior.

“Ningún objeto que invada la vía pública debe estar por encima del derecho de las y los contrerenses a transitar libremente. El espacio público es de todas y todos, y lo vamos a cuidar con firmeza, orden y constancia”, ha manifestado. el alcalde.

Estas acciones forman parte del Bando para la Recuperación de la Vía Pública, avalado por el Concejo de la alcaldía, para establecer reglas legales para la liberación de las calles.

Mercado Guaida ha resaltado la importancia de que las vialidades estén libres en beneficio de la ciudadanía, pues ello también permite que ésta se sienta más tranquila, segura y con mejor movilidad.

“Cada espacio que liberamos es un espacio que regresa a la gente, no a la informalidad ni al abandono”, manifestó el alcalde morenista.