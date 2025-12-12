Destaca MC protección a perros y gatos

Un joven carga a un perro durante un evento de la alcaldía, este año.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó que en su año su administración ha llevado a cabo acciones en favor de los animales, los cuales en la Ciudad de México son reconocidos como seres sintientes y, por lo tanto, con derechos.

Durante su Primer Informe de labores, el funcionario mencionó que en un año su administración ha realizado mil 700 esterilizaciones a perros y gatos que viven en algún hogar como a aquéllos que no tienen uno.

“En Magdalena Contreras, el compromiso sigue: proteger a quienes no tienen voz también es gobernar con humanidad.

“Cuidar a nuestros animales es también cuidar el entorno que compartimos”, mencionó el morenista, en el marco de su informe de labores.

30 campañas itinerantes se han hecho para promover la esterilización

La alcaldía, además precisó que llevó a cabo más de 30 campañas itinerantes en distintas colonias para acercar los servicios de esterilización gratuitos en beneficio de los vecinos. A estas acciones se sumaron vacunas y desparasitaciones constantes, que ayudan a mantener a los animalitos sanos y a prevenir enfermedades en la comunidad.

El Gobierno de Mercado Guaida resaltó además que la esterilización ayuda a la población de perros y gatos, sino que también previene enfermedades y garantiza una convivencia más segura entre animales y personas.

En este año, la alcaldía Magdalena Contreras también impulsó el Adaptatón, el cual, indicó, se consolidó como un espacio importante para que más animalitos encuentren un hogar responsable y lleno de cariño.

“Cada esterilización, cada vacuna y cada adopción representan un paso firme hacia una alcaldía más solidaria y consciente”, expresó el edil morenista.

Todos los procedimientos son hechos por veterinarios titulados y personal capacitado.