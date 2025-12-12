Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 12 de diciembre?

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 12 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 12 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 12 de diciembre, que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que se registran peregrinaciones y afectaciones viales en el norte de la capital mexicana.

Principalmente, se registraron afectaciones en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, donde, según reportes de usuarios, los tiempos de espera en andenes y entre estaciones ascendieron hasta 10 minutos.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 12, 2025

La Línea 3 es uno de los principales puntos de conexión entre el norte, el centro y el sur de la Ciudad, y la estación Deportivo 18 de Marzo es uno de los principales puntos de llegada a la zona de la Villa Basílica.

A propósito, el Metro CDMX confirmó que se presenta “alta afluencia”, y aseguró que “se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

#ÚltimaHora 🚨

⚠️ #MetroCDMX ⚠️

Usuarios reportan:

➡️ Línea A #LineaA

+AVANCE REGULAR

+Santa Marta a Pantitlán 26 de trayecto, iba lento y después de Peñón mejoró el avance

+No hay tanta gente como otros días #TomaPrecauciones🚨 — GUÍA METRO (@guiametromx) December 12, 2025

Otras líneas afectadas, según reportes de usuarios, son la Línea B (que va de Buenavista a Ciudad Azteca) y la Línea A (de La Paz a Pantitlán), en donde también se registraron considerables retrasos.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 12 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 12, 2025

