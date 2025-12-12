Día de la Virgen de Guadalupe

Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 12 de diciembre?

Metro de la Ciudad de México presentó retrasos la mañana de este viernes 12 de diciembre en algunas líneas, ¡toma precauciones!

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Arturo Meléndez

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México.
Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 12 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 12 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 12 de diciembre, que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que se registran peregrinaciones y afectaciones viales en el norte de la capital mexicana.

Principalmente, se registraron afectaciones en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, donde, según reportes de usuarios, los tiempos de espera en andenes y entre estaciones ascendieron hasta 10 minutos.

La Línea 3 es uno de los principales puntos de conexión entre el norte, el centro y el sur de la Ciudad, y la estación Deportivo 18 de Marzo es uno de los principales puntos de llegada a la zona de la Villa Basílica.

A propósito, el Metro CDMX confirmó que se presenta “alta afluencia”, y aseguró que “se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Otras líneas afectadas, según reportes de usuarios, son la Línea B (que va de Buenavista a Ciudad Azteca) y la Línea A (de La Paz a Pantitlán), en donde también se registraron considerables retrasos.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 12 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

