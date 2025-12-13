CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 13 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este sábado 13 de diciembre, la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 13 de diciembre

A las 15:00 horas de este sábado 13 de diciembre, tres estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Al mismo tiempo, diez estaciones de monitoreo registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Otras tres estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 13 de diciembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 13 de diciembre, siete estaciones de monitoreo en el Estado de México registra BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, tres estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Por otra parte, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 13 de diciembre en la Ciudad de México y el Estado de México. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 13 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, ser activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

