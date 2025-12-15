Destruye IECM 166 t de material electoral

Un trabajador durante las labores para la eliminación del material, este fin.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) destruyó 166 toneladas de documentación electoral utilizada y sobrante de la elección del Poder Judicial, así como de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

Por medio de un comunicado, el organismo detalló que, del total de material eliminado, 137 toneladas corresponden a boletas y documentación auxiliar usada en la elección de 98 jueces y juezas, 34 magistrados y magistradas y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

137 cargos del Poder Judicial fueron electos este año en la Ciudad de México

“La destrucción se efectuó mediante el método de trituración simple, considerando normas ambientales y acciones que permitieran alcanzar el mayor beneficio del producto”, indicó el IECM.

En los artículos 386 y 458 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se establece que el Consejo General del IECM deberá acordar lo necesario para la destrucción de la documentación utilizada y sobrante del proceso electoral o del ejercicio de participación ciudadana.

Esta acción, indica el documento, tiene que ser dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de la jornada electoral, empleando métodos que protejan el medioambiente.

La consejera electoral del IECM, Cecilia Aída Hernández Cruz, encabezó un recorrido por la planta y afirmó que la pulpa generada del proceso de destrucción será destinada para procesos de reciclaje.