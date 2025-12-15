Estas son las alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 16 de diciembre

La entrada del frente frío número 21 se está notando desde este lunes, pues se puede sentir una disminución de temperatura en distintos estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) el frente frío 21 se extenderpasobre el centro del golfo de México hasta el noreste y oriente del país.

Asimismo, el SMN señala que este entrará en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, por lo que habrá lluvias puntuales intentas en las regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz.

También se registrarán lluvias puntuales en las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán de Puebla, así como en las regiones Huasteca Alta, Nautla y Papaloapan en Veracruz, en el norte y este de Oaxaca, y en el norte y este de Chiapas.

Además de las lluvias, la masa de aire polar asociada al frente frío ocasionará que la temperatura descienda en las zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperatura mínima del 15 de diciembre 2025 ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de CDMX con alerta por frío el 16 de diciembre

Para este martes 16 de septiembre se espera que se registren temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados.

En las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca se espera que durante la madrugada se registren temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.

Pronóstico del clima SMN Conagua ı Foto: SMN Conagua

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla por temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16 de diciembre.

En ocho alcaldías de la CDMX se registrarán temperaturas bajas de 4 a 6 grados centígrados, y se tiene previsto que estas se registren entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del martes 16 de diciembre.

Las ocho alcaldías de la CDMX con alerta amarilla por bajas temperaturas son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Gustavo A. Madero Magdalena Contreras Milpa Alta Tlahuac Tlalpan Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16/12/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/9FcKswBJL0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 15, 2025

Para evitar afectaciones se recomienda abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, así como frutas y verduras con vitamina A y C.

En caso de tener mascotas se debe resguardarlas del frío y no dejarlas a la interperie, además se recomienda colocarles un abrigo o suéter y llevarlos a consulta con el veterinario en caso de ser necesario.