Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 15 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 15 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 15 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este lunes 15 de diciembre, lo que afectó los traslados de los usuarios.

Particularmente, usuarios denunciaron retrasos y aglomeraciones en la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, donde informaron tiempos de espera de hasta 15 minutos en andenes e interestaciones.

En el mismo sentido, usuarios denunciaron retrasos y aglomeraciones en la Línea 12, cuya ruta es de Mixcoac a Tláhuac.

A propósito, el Metro CDMX confirmó que se registró “alta afluencia” en la “línea dorada” por la mañana de este lunes, pero que se había iniciado el envío de unidades vacías.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY lunes 15 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

