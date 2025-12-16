Blindan combate a la extorsión con 15 nuevas acciones

Clara Brugada (centro), Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, ayer, al presentar el plan contra la extorsión.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció 15 acciones para reforzar el combate en contra de la extorsión, delito por el que la Fiscalía capitalina registra un alza de 245.6 por ciento en la apertura de carpetas de investigación en los primeros 10 meses de 2025 respecto a 2024.

En conferencia, la mandataria local recordó que la Ciudad de México logró agravar este ilícito y no sólo eso, también que la tentativa del mismo sea penalizada con la severidad con la que se castiga la consumación del delito. Asimismo, este año aumentaron las sanciones.

“En lo que resta de este mes y a principios del próximo año, estaremos dedicados a construir todas las medidas necesarias para combatir la extorsión y lo tendremos como uno de nuestros ejes más importantes.

“Como dije, el homicidio doloso va hacia abajo; lesiones dolosas por disparo de arma de fuego continúa a la baja; robo de vehículo con y sin violencia van a la baja y ahora vamos a centrar nuestros esfuerzos contra la extorsión”, mencionó.

El Tip: La Línea de atención especializada que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana para denuncias por el delito de extorsión registra dos mil 608 llamadas recibidas.

Entre las acciones presentadas destacan la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, un pacto de la ciudad, una nueva campaña contra este delito, la instalación y vinculación de cámaras de comercios al C5, un gabinete especial, inhibidores de señal de los centros penitenciarios y un programa de atención y protección a víctimas.

Brugada Molina destacó además que se impulsará también el adecuar las reformas hechas en el marco federal sobre extorsión, al marco de la capital. Esto, recalcó, será una tarea del Congreso local.

Asimismo, la morenista adelantó que presentará distintas iniciativas en materia de testigos protegidos en temas de extorsión, así como otras para garantizar el combate a este ilícito desde distintas vías.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que este año se han detenido a 23 personas relacionadas con el delito de tentativa de extorsión y a 234 por extorsión.