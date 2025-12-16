Toma nota

Cierra estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro CDMX hasta nuevo aviso

El STC anunció la suspensión del ascenso y descenso de pasajeros en esta estación clave del Centro Histórico a partir del 17 de diciembre

Mariana Salazar Lozada

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, permanecerá cerrada desde el inicio del servicio de este miércoles 17 de diciembre y hasta nuevo aviso, por lo que no se permitirá el ascenso ni descenso de usuarios en este punto de la red.

El anuncio fue realizado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava, a través de sus redes sociales, donde precisó que los trenes continuarán circulando por la Línea 2, pero no realizarán parada en la estación Zócalo/Tenochtitlan mientras se mantenga la medida.

Asimismo, llamó a las personas usuarias a tomar previsiones y mantenerse informadas mediante los canales oficiales del organismo.

