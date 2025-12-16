Estas son las alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 17 de diciembre

Este martes la temperatura descendió en varios estados del país, pues el frente frío número 21 continúa extendiéndose, por lo que principalmente en el norte, noreste y centro se puede sentir este clima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua), este martes e frente frío número 21 se extendió con características de estacionario sobre el golfo de México y el noreste del país, por lo que se tenían previstas posibles lluvias fuertes y chubascos en Tamaulipas.

Asimismo, en el noreste, norte y centro del país el ambiente frío a muy frío continuará durante la noche, y se tienen previstas heladas en las zonas altas, y también viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Sistema Metereológico del 16 de diciembre ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 17 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emitió una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en 5 alcaldías.

Este miércoles 17 de diciembtre se registrarán temperaturas de entre 4 a 6 grados centígrados desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas en cinco alcaldías de la CDMX.

Las cinco alcaldías con bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este miércoles son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

Además, el pronóstico a 24 horas del SMN informa que la masa de aire polar asociada al frente frío número 21 modificará sus carácterísticas térmicas durante el miércoles, por lo que se espera que las temperaturas asciendan.

Se estima que por la madrugada del miércoles se registren heladas y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Asimismo, se espera que se registren temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del miéroles en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Se recomienda a la población de dichas regiones abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, no dejar a sus mascotas a la interperie, y evitar cambios bruscos de temperatura.

