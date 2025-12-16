Metro CDMX HOY 16 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 16 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2, 6 y 12; de cinco minutos en las líneas 1, 5, 7, 8 y 9; y de seis minutos en las líneas 3, 4, A y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JlPFAZ0JS5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 16, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Por su parte, el metro informó que se agiliza el servicio luego de que se realizara él retiró de un tren en la línea.

“Línea 8 ya lleva parado 5 minutos en Atlalilco dirección Garibaldi”

“Metro más de 10 minutos por estación en línea 8″

“Línea 8 llevamos 20 minutos de constitución a escuadrón”

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 16, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que no hay afluencia alta en la línea por lo que no hay motivo de retraso.

“Línea 3 muy lenta y no hay afluencia como dicen”

“Línea 3, haciendo parada en cada estación y no hay afluencia como en otros días”

“No hay afluencia en línea 3. Literal no pasa nada para que vaya tan lenta, muévanla por favor”

