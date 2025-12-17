Detiene a dos presuntos extorsionadores tras cateo en Álvaro Obregón

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde fueron detenidos dos hombres y se aseguró aparente narcótico, así como un arma de fuego.

La detención derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo orientados a identificar y detener a integrantes de grupos delictivos generadores de violencia.

Las autoridades informaron que tomaron conocimiento de que un predio localizado en calles de la colonia Cañada presuntamente era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga, por lo que se implementaron diversas técnicas de investigación.

Asimismo, tras reunir datos de prueba suficientes éstos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control el mandamiento ministerial para intervenir el inmueble ubicado en la calle Risco. Destacando que la diligencia se realizó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial.

Como resultado del cateo, los policías aseguraron una bolsa de plástico color negro con una hierba verde y seca a granel, cuyo pesaje está por determinar; otra bolsa de plástico transparente con una sustancia sólida; y un arma de fuego con cargador abastecido. Asimismo, fueron detenidos dos hombres de 25 y 20 años de edad.

La SSC informó que aseguraron aparente droga, un arma y sellar el inmueble intervenido. ı Foto: SSC

El inmueble quedó bajo resguardo policial. En tanto, a los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

La SSC informó que, resultado de los trabajos de investigación, los detenidos son Ramiro Pineda Gálvez, de 20 años de edad, alias “Ramiro Sicario”, y a Kevin Uriel Pineda Gálvez, de 25 años, identificados como supuestos generadores de violencia dedicados a la extorsión y al narcomenudeo.

También se indicó que ambos se encuentran relacionados con una banda dedicada al robo a automovilistas que circulan por el Periférico, en la zona poniente de la Ciudad, de la cual dos integrantes fueron detenidos en días pasados por su participación como autores materiales en el homicidio de Federico Dorcazbero, cantante argentino.

MSL