Elementos de SSC detienen a tres personas por extorsiones en paradero de Indios Verdes

Ante las denuncias por parte de conductores de los camiones que salen del paradero de Indios Verdes, rumbo al Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la detención de tres presuntos extorsionadores en la colonia Residencial Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero fueron detenidas.

De acuerdo con los conductores, mediante amenazas varias personas les cobraban cuotas diarias para no agredirlos físicamente y dejarlos trabajar, por lo que, oficiales de la SSC reforzaron la seguridad en mencionada colonia.

Fue en un recorrido de seguridad y vigilancia cuando observaron que los detenidos se acercaron de manera inusual a los conductores para recibir dinero en efectivo, por ello fueron interceptados sobre la avenida Insurgentes Norte, al salir del paradero.

Al realizarles una revisión preventiva se les aseguraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, asimismo, los detenidos (dos mujeres de 33 y 50 años de edad y un hombre de 30 años) fueron reconocidos por los afectados, por lo que, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Asimismo, se presume que forman parte de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la extorsión de conductores de camiones de transporte público, que opera en la demarcación.

