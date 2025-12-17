Metro CDMX HOY 17 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 17 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 4; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 9 y B; y de seis minutos en las líneas 3, 8, A y 12.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/vlAi1LmpPY — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Algunos usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos antes de poder abordar un tren.

“Andenes atascados y el metro ni sus luces en la línea b”

“¿Ahora que pasa en la línea b? Sin trenes y más de 10 min esperando"

Buen día. Al momento la Línea B no presenta averías, únicamente hay afluencia de la hora. Anticipa tu viaje. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que entre más agranda el retraso más comienza a crecer la afluencia en la línea.

“Llevamos casi 10 minutos en un metro que no sale de indios verdes y en el andén no dicen que el metro no dará servicio”

“Haciendo base en los túneles de línea 3 dirección Indios Verdes”

“¿Cuál es el pretexto de hoy para que en la línea 3 estén haciendo base en cada estación y entre estaciones?"

10 minutos esperando en Dep 18 de Marzo dirección Universidad pic.twitter.com/T0hONjy4Eh — Alejandra N Soto Perez (@AleSoto_Teatro) December 17, 2025

