Rechaza STyFE las licencias laborales para trabajadoras sexuales en CDMX

Las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México ganaron en 2014 el amparo 112/2013 que las reconoce como trabajadoras no asalariadas y les garantiza el acceso a una licencia laboral, pero denuncian que en 2025 obtener este documento es imposible, debido a que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) no las reconoce como tales ni acata la resolución judicial.

La directora de la Brigada Callejera Elisa Martínez, Elvira Madrid Romero, explicó a La Razón que el papel es una herramienta de protección frente a extorsiones, permite el reconocimiento de derechos humanos y valida su condición como trabajadoras.

El Dato: La Brigada Callejera ha denunciado que la Secretaría de Trabajo perdió cerca de dos mil 500 solicitudes de licencia de trabajadoras sexuales, por lo que están desprotegidas.

“Esta credencial sirve para que las trabajadoras sexuales tengan derechos como el que tiene cualquier otro trabajador. Una compañera que está en la calle y tiene su tarjeta no es muy fácil que la extorsionen, pero una que no la tiene es superfácil que alguien lo haga”, señaló.

Este diario consultó a la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, sobre el tema y argumentó que la dependencia sólo puede entregar o reponer credenciales a quienes promovieron el amparo.

Otros argumentos de la funcionaria para no emitir las credenciales es que el trabajo sexual no está contemplado en el artículo 9 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados de la Ciudad de México y que no será incluido hasta que se reforme dicho ordenamiento.

81.6 por ciento de trabajadoras sexuales se queda con 100% de sus ingresos

“El juicio de amparo es el 112/2013, fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, eso significa que sus efectos se limitan a las personas que promovieron ese amparo.

“No cubre la totalidad de las personas que se dedican al trabajo sexual, sino sólo a las personas que estaban en ese amparo”, afirmó la secretaria capitalina.

El pasado 23 de julio, este diario informó que, de acuerdo con la integrante del colectivo Punto de Soledad, Gabriela Xicoténcatl, la secretaría no ha dado respuesta a 85 trámites y previamente les rechazó 61 bajo el argumento de que la alcaldía donde laboran negó las licencias. Sólo aprobaron 27 registros.

La activista afirmó que sólo buscan obtener el documento con el objetivo de evitar cualquier intento de extorsión.

15 gremios únicamente son considerados como no asalariados en la capital del país

Frente a esta situación, Madrid Romero dijo que todavía en 2014 los amparos eran colectivos y protegían a todas las personas con problemáticas similares, por lo que cualquier trabajadora sexual podía tramitar la credencial. Afirmó que la negativa de la Secretaría de Trabajo constituye un desacato.

“No se vale. Hay muchos oficios que no están en ese reglamento, porque es un reglamento viejísimo que no se ha reformado. Lógico que no están, porque ellos no nos quieren reconocer, si lo hacen se les va mucho dinero de las manos, porque sus inspectores las extorsionan y de ahí sacan su lana”, sostuvo.

González Nicolás aclaró que sólo hasta que el Reglamento para los Trabajadores No Asalariados sea reformado e incluya a las trabajadoras sexuales, quienes se dedican a esta labor tendrán su licencia.

La funcionaria indicó que su secretaría ofrece capacitaciones a las trabajadoras sexuales para que cambien de oficio.

“En tanto no se reforme el reglamento de trabajadores no asalariados, no podemos darle a todas esas credenciales, porque en las 15 categorías de trabajos no asalariados que establece el reglamento no viene el trabajo sexual.

“Digamos que no es que le cerramos la puerta a la licencia de trabajo no asalariado, sino que se les ha dado capacitación para buscar distintas alternativas de trabajo”,comentó.

Madrid Romero criticó esta última medida, pues consideró que no debería ser la única opción para las trabajadoras.

La activista agregó que muchas de ellas, ellos y elles ya han laborado en esos empleos y, debido a los bajos ingresos y a condiciones de explotación laboral, regresaron al trabajo sexual.

De acuerdo con la Segunda Encuesta del Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación de 2021 hecha por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, nueve de cada 10 trabajadoras sexuales lo ejerce por motivos económicos y cinco de cada 10, por la falta de oportunidades laborales.

Entre las actividades que la STyFE propone están cursos de cocina, colocación de uñas y capacitación para el trabajo del hogar, alternativas que, según Madrid Romero, no responden a la realidad económica de las trabajadoras sexuales.

En contraste, la Brigada Callejera ofrece educación gratuita desde nivel primaria hasta secundaria y, en los casos en que identifica aptitudes para continuar estudiando, cubre el costo del examen Ceneval que certifica el nivel medio superior.

“Nosotras en la Brigada Callejera queremos que estudien, no que aprendan a poner uñas o algo así. Esos oficios no les van a servir. Ellas ya saben cocinar, saben cortar el cabello y cuidar viejitos, pero eso no las saca de pobres y la secretaria del Trabajo no lo entiende”, afirmó la directora.

La misma encuesta arrojó que cuatro de cada 10 trabajadoras sexuales no dejarían el oficio, principalmente, porque en ningún otro empleo recibirían ingresos similares, porque el trabajo sexual les permite cuidar a sus hijos o familiares.

“No lo dejarían, porque ellas administran su tiempo, la gran mayoría es mamá, entonces lo que hace es que el trabajo de trabajadora sexual le permite hacer su quehacer, dejar a sus hijos en la escuela, trabajar un rato, recogerlos, darles de comer y luego volver a trabajar si es necesario”, dijo Madrid Romero.

La activista sostuvo que la Brigada Callejera ha identificado posturas abolicionistas en la STyFE que no reconocen el trabajo sexual como una actividad laboral y lo equiparan con trata de personas.

“La secretaria Inés es abolicionista y puede serlo en su casa, pero aquí es funcionaria y sus prejuicios y su doble moral las tiene que dejar a un lado”, sostuvo.