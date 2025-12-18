Caen 2 ligados a la banda que mató a cantante argentino

Ramiro “N” y Kevin “N”, luego de ser detenidos por autoridades capitalinas y federales en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la aprehensión de Ramiro “N”, alias Ramiro Sicario, y Kevin “N”, de 20 y de 25 años, respectivamente, mismos que pertenecen a la banda ligada al asesinato del cantante argentino Federico Dorcazberro.

La dependencia capitalina detalló que, en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, ejecutó una orden de cateo en un predio localizado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a los sujetos y les aseguraron droga a granel, un arma de fuego y cartuchos útiles.

De acuerdo con la SSC, esto se logró gracias a los trabajos de inteligencia y de campo, pues se tenía conocimiento de que el inmueble de la colonia Cañada, presuntamente era utilizado para almacenar y embalar droga.

El Tip: El diario La Nación de Argentina informó que Federico Dorcazberro se posicionó como cantante del género pop uno de sus temas más recientes fue “Si tú la vieras”.

“Como resultado del cateo, los policías aseguraron una bolsa color negro de plástico con una hierba verde y seca a granel con pesaje a determinar, otra bolsa de plástico transparente con una sustancia sólida y un arma de fuego con un cargador abastecido, y detuvieron a dos hombres de 25 y 20 años de edad”, detalló.

Las autoridades indicaron que Ramiro Sicario y Kevin “N” están identificados como generadores de violencia dedicados a la extorsión y al narcomenudeo.

2 meses han transcurrido del asesinato de Federico Dorcazberro

En el cruce de información y según las investigaciones, los dos detenidos están ligados a una banda dedicada al robo de automovilistas que opera en Periférico, y de la cual dos de sus integrantes fueron aprehendidos en días pasados por su presunta participación como autores materiales en el homicidio de Federico Dorcazberro, el 9 de octubre.

El 24 de noviembre, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la vinculación a proceso de Andy “N”, capturado el 17 de octubre, y a Geovanni “N”, detenido el 20 de noviembre, por el homicidio del cantante argentino.

“Seguimos trabajando en conjunto para reducir los delitos de alto impacto”, escribió ayer Vázquez Camacho.