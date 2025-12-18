Metro CDMX HOY 18 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de diciembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 2; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12; y de seis minutos en las líneas 3 y A.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué pasa en la Línea B?
La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, informaron que unas cuantas estaciones antes de Buenavista es cuando más se queda detenido el tren.
- “Línea B metro parado estación Ecatepec dirección Buenavista se va parando”
- “¿Estamos a unas cuantas estaciones de Buenavista, por qué empiezan a quedarse mucho tiempo en las estaciones o a frenar a cada rato?"
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que entre más agranda el retraso más comienza a crecer la afluencia en la línea.
- “Por favor no mientan en sus tiempos está lentísimo línea 3 dirección indios verdes no estamos de vacaciones y necesitamos llegar a nuestros trabajos informen bien que está pasando”
- “Línea 3 dirección Universidad como siempre haciendo base cada minuto…"
