Metro CDMX HOY 18 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 2; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12; y de seis minutos en las líneas 3 y A.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/HPIiEp9P0s — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 18, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, informaron que unas cuantas estaciones antes de Buenavista es cuando más se queda detenido el tren.

“Línea B metro parado estación Ecatepec dirección Buenavista se va parando”

“¿Estamos a unas cuantas estaciones de Buenavista, por qué empiezan a quedarse mucho tiempo en las estaciones o a frenar a cada rato?"

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que entre más agranda el retraso más comienza a crecer la afluencia en la línea.

“Por favor no mientan en sus tiempos está lentísimo línea 3 dirección indios verdes no estamos de vacaciones y necesitamos llegar a nuestros trabajos informen bien que está pasando”

“Línea 3 dirección Universidad como siempre haciendo base cada minuto…"

Buen día. Al momento la Línea 3 no presenta averías, únicamente hay afluencia de la hora. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 18, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT