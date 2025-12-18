¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 18 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.
Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 2; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12; y de seis minutos en las líneas 3 y A.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
Mujeres protestan contra la violencia de género, en 2024.
En la mañana se normaliza la violencia: víctima

El mediodía es la hora en la que las mujeres son más violentadas

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, informaron que unas cuantas estaciones antes de Buenavista es cuando más se queda detenido el tren.

  • “Línea B metro parado estación Ecatepec dirección Buenavista se va parando”
  • “¿Estamos a unas cuantas estaciones de Buenavista, por qué empiezan a quedarse mucho tiempo en las estaciones o a frenar a cada rato?"

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que entre más agranda el retraso más comienza a crecer la afluencia en la línea.

  • “Por favor no mientan en sus tiempos está lentísimo línea 3 dirección indios verdes no estamos de vacaciones y necesitamos llegar a nuestros trabajos informen bien que está pasando”
  • “Línea 3 dirección Universidad como siempre haciendo base cada minuto…"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Personal de la Fiscalía capitalina, ayer, al incinerar narcóticos.
Había material con hongos

Queman 235 kg de droga almacenada desde 1970