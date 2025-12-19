Familiares de desaparecidos se manifiestan en el Centro de la CDMX; bloquean Eje Central

Familiares de personas desaparecidas se manifiestan este viernes en el Centro de la Ciudad de México, con un bloqueo que afecta principalmente a la avenida Eje Central, uno de los principales puntos de conexión de la zona.

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que el bloqueo se registra desde Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Francisco I. Madero.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de Fray Servando Teresa de Mier, por manifestantes a la altura de Francisco I. Madero. #AlternativaVial Reforma. pic.twitter.com/uAsD15Y4j2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 19, 2025

En imágenes compartidas por la dependencia, se observa a manifestantes bloquear la vialidad con pancartas, hojas de papel y mantas, todas con fotos y consignas en favor de una mejor atención al tema de las desapariciones en el país.

TE RECOMENDAMOS: Destaca su compromiso y valentía SSC rinde homenaje a cinco policías caídos en cumplimiento del deber

Elementos de la SSC-CDMX acudieron al lugar de los hechos para atender las afectaciones vehiculares por este bloqueo. Sin embargo, no se reporta mayor impacto en la zona por estos hechos.

El bloqueo en Eje Central es parte de una convocatoria más extensa para este viernes por parte de colectivos en favor de la atención a las desapariciones en el país.

El colectivo “Hasta Encontrarles” convocó a una serie de manifestaciones al exterior de las estaciones del Metro CDMX Chabacano (Línea 2) y Mixcoac (Línea 7), desde la 06:30 y 07:30 horas, respectivamente.

Por su parte, la manifestación en Eje Central fue convocada por el colectivo Desaparecer en la Tierra, que originalmente planeaba instalarse frente a Palacio Nacional, según información de la SSC-CDMX.

De acuerdo con la autoridad capitalina, se prevé un aforo de 150 personas en esta manifestación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am