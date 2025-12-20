Detienen a Simón Giovanni "N", presunto extorsionador, en Azcapotzalco.

Autoridades capitalinas detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a Simón Giovanni “N”, presunto integrante de un grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y la extorsión que operaba principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que la detención del masculino de 33 años de edad ocurrió en colaboración con el Gabinete federal de seguridad.

Informó que la detención de Simón Giovanni “N” fue resultado de una orden de cateo en la alcaldía Azcapotzalco, resultado de la cual, además, se aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono y una libreta.

#Importante | En @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Simón Giovanni "N", identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al… pic.twitter.com/a1EXAI9rEJ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 20, 2025

“En @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Simón Giovanni “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y la #Extorsión”, escribió Pablo Vázquez.

“Durante las diligencias se aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono y una libreta con anotaciones posiblemente relacionadas a extorsiones”, concluyó.

Posteriormente, a través de un comunicado, la dependencia capitalina abundó que la orden de cateo respondió a denuncias de vecinos sobre la utilización de un domicilio ubicado en el andador Amapilca, colonia Santiago Ahuizotla, Azcapotzalco, en donde se efectuaba la venta de narcóticos.

“Tras aplicar diferentes técnicas de investigación para obtener y recopilar más información, los uniformados obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos judiciales con los que personal de la SSC y de la FGJ realizó los cateos” explicó la SSC en un comunicado.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #CATEO | En atención a diversas denuncias ciudadanas que referían a un grupo de personas que se dedica a la comercialización de aparente droga, efectivos de la #SSC y elementos de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México en coordinación con… pic.twitter.com/8qPcNSWwhk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 20, 2025

Tras la detención y el cateo, el inmueble fue sellado y puesto bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, Simón Giovanni “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La SSC informó que Simón Giovanni “N” ya había sido ingresado dos veces al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, en el año 2012.

Finalmente, la dependencia capitalina detalló que en el operativo participaron también elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGR), así como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional junto con la Marina Armada y la Guardia Nacional.

“Seguimos con paso firme en el combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos, para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, concluyó Pablo Vázquez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am