Riña dentro del Metro CDMX deja a un usuario lesionado

Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro resultó lesionado tras una agresión ocurrida al interior de un tren de la Línea B, la noche del 19 de diciembre de 2025, hecho que fue difundido inicialmente a través de redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes y algunos testimonios de pasajeros en redes sociales, la agresión se registró dentro de un convoy en servicio, donde se produjo una confrontación física entre dos personas.

#ULTIMAHORA



Usuario es Gravemente Lesionado por una persona en estado de Intoxicación dentro de las Instalaciones del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX de Línea B🚨



Al momento de pedir ayudar a los Elementos de Seguridad del #MetroCDMX se echaron a correr, evitando ayudar a… pic.twitter.com/PqvbhrMmRL — Fan MetroViral (@MetroViralMx) December 19, 2025

Como resultado, uno de los involucrados presentó lesiones visibles, lo que generó alarma entre los usuarios que presenciaron los hechos. Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron a la persona lesionada.

Asimismo, algunos usuarios señalaron presuntas deficiencias en la respuesta del personal de seguridad del Metro, lo que provocó críticas y cuestionamientos sobre los protocolos de atención dentro del sistema de transporte.

Horas después, el Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió un pronunciamiento oficial a través de su cuenta de X (@MetroCDMX), en respuesta a publicaciones que circulaban sobre el incidente.

En dicho mensaje, el Metro informó que personal de seguridad auxilió a una persona que presentó lesiones derivadas de una riña con otro usuario. De acuerdo con la versión institucional, el presunto agresor se retiró del lugar de inmediato, por lo que ya no se encontraba en el sitio cuando arribó el apoyo de seguridad.

El STC detalló además que a la persona lesionada se le ofreció atención médica, misma que fue rechazada, y que posteriormente el usuario se retiró por sus propios medios, abordando el último tren con dirección a Buenavista.

Finalmente, el Metro señaló que se reforzará la vigilancia dentro de sus instalaciones con el objetivo de evitar el mal uso de las mismas y salvaguardar la integridad de las personas usuarias.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni si se inició alguna carpeta de investigación relacionada con este hecho. Tampoco se ha proporcionado información adicional sobre la identidad de los involucrados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL