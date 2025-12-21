CDMX registra MALA calidad del aire hoy 21 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la ZMVM.

Este domingo 21 de diciembre, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 21 de diciembre

A las 16:00 horas de este domingo 21 de diciembre, siete estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

En tanto, en seis estaciones se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 21 de diciembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 21 de diciembre, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, en ocho estaciones se registra calidad de aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (LLA)

La calidad del aire a las 16:00 horas de este domingo 21 de diciembre de 2025 es mala en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 21 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, ser activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

