Estas son las 6 alcaldías de la CDMX con alerta por clima frío este 22 de diciembre

Este domingo el frente frío número 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, sin embargo, se espera que otro comience a extenderse uno nuevo sobre el noreste del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la madrugada de este lunes se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Asimismo, en zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grado centígrados con heladas durante la madrugada del lunes.
En las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.
Asimismo, el SMN informó que este domingo 21 de diciembre el cielo será medio nublado a nublado en la CDMX, además, se tendrá un ambiente templado durante la tarde.
Este domingo se registrarán temperaturas de 20 a 22 grados centígrados en la Ciudad de México, pero se tiene previsto que el lunes por la mañana el clima sea frío o fresco debido a las bajas temperaturas.
Se tiene previsto que el 22 de diciembre el clima sea templado por la tarde, y se registrarán temperaturas mínimas de entre 6 a 8 grados centígrados, mientras que la temperatura máxima estimada será de 18 a 20 grados centígrados.
Alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas el 22 de diciembre
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGRIPC CDMX), el 22 de diciembre desde las 02:00 horas hasta las 08:00 horas se registrarán temperaturas de entre 4 a 6 grados centígrados.
Las seis alcaldías de la CDMX en las que se emitió alerta amarilla por temperaturas bajas son las siguientes:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Se recomienda que las personas que se encuentren en dichas alcaldías se abriguen adecuadamente cubriendo nariz y boca, eviten cambios bruscos de temperatura, y resguarden a sus mascotas del frío.
Asimismo, se recomienda utilizar el método de cebolla para vestirse durante esta temporada invernal para evitar cambios bruscos de temperatura al entrar y salir de espacios cerrados.
