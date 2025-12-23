Capacitan a los conductores del Metro con simuladores

Para capacitar a los trabajadores de la renovada Línea 1 del Metro sin poner en riesgo la vida de los más de cinco millones de usuarios diarios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) estrenó cuatro simuladores de conducción y dos reguladores de tráfico que están cargados con incidentes habituales y extraordinarios que preparan a los trabajadores ante diversos escenarios.

Estos aparatos son específicos para el sistema de pilotaje CBTC, que usan los 39 trenes modelo NM22 provistos por la empresa china ZhuZhou Locomotive, la cual entregó la Línea 1 en su totalidad el pasado 16 de noviembre tras un retraso de más de dos años.

El Dato: Aunque el costo del viaje real en el Metro es de 13 pesos, el Gobierno capitalino afirmó en noviembre pasado que el subsidio se mantendrá para que continúe en cinco pesos.

“El gran objetivo es prevenir accidentes e incidentes y para eso, hay que formar y para eso hay que tener la mejor tecnología. Por eso, también estamos eficientando los procesos de formación (...), pero cambiándoles cierta tecnología”, dijo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al entregar los equipos.

Uno de los encargados de correr los simuladores dijo a La Razón que los accidentes para los que están preparados van desde fallas en la energía eléctrica o atropellamientos de personas, hasta eventos más complicados, como un descarrilamiento de vías.

El entrenamiento más básico en los simuladores tiene una duración similar a la del recorrido normal de terminal a terminal, Pantitlán a Observatorio, de aproximadamente 45 minutos; este tiempo aumenta de acuerdo al evento que se elija para practicar.

Los simuladores de conducción y tráfico están en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro y, de acuerdo con la propia empresa, fueron instalados desde la segunda semana de noviembre de este año.

25 mil millones de pesos tendrá de presupuesto el STC Metro para 2026

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, explicó que las cabinas de entrenamiento virtual reproducen de manera precisa los incidentes que pueden presentarse en la zona de vías, lo que permitirá capacitar a más de cuatro mil 600 personas trabajadoras sin necesidad de afectar la operación del servicio.

El funcionario explicó que los simuladores son de la marca Lander Simulations y están montados sobre un sistema Siemens. Esto, afirmó, permite una mejor preparación de los pilotos de la línea rosa y del resto de la red.

“Esto nos permite capacitar a los operadores, sin necesidad de exponer a los usuarios y nos da la oportunidad de tener las vivencias del día a día, en toda la Línea 1”, dijo Ruvalcaba Suárez.

33 millones 98 mil usuarios utilizaron la Línea 1 entre julio y septiembre

En su página de Internet, Lander Simulation tiene una ficha informativa en la cual se lee que “la formación con simuladores de estas características garantiza que los conductores puedan enfrentar cualquier situación de manera segura y eficiente”.

Durante el mismo evento, Rubalcava Suárez dio a conocer que a la par de la presentación oficial de los simuladores, se entregaron 11 vehículos que transportarán a los trabajadores del Metro, particularmente a las taquilleras y al personal de atención al usuario. Ésta es una necesidad que se solicita desde 2012.

Brugada Molina además anunció que la renovación integral de la Línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes será en 2026 y que las obras para la remodelación de la Línea A y la Línea 12 se harán con recursos federales.

La mandataria local detalló además que el Tren Interurbano, también conocido como El Insurgente, llegará al complejo de Observatorio en enero del 2026, en menos de un mes.