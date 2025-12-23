Metro CDMX HOY 23 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 23 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, A y 12; de cinco minutos en las líneas 4, 8 y B; y de seis minutos en la línea 3.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2nRmwfFbsf — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar.

“L3 se va deteniendo en cada estación por mucho tiempo desde hace 10 minutos, su avance es muy lento, pasa algo?”

“Línea 3 llevamos 10 min detenido en Tlatelolco dirección Universidad”

“Línea 3 dirección Indios verdes, llevamos 10 minutos en Copilco”

¿Qué pasa en la Línea 6?

La Línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular.

“Línea 6 detenida en Norte 45″

“¿Qué está pasando con la línea 6? Más de 10 mm esperando ¿ahora que excusa ponen?"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT