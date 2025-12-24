Metro CDMX: ¿Qué pasa en Línea 6 y Línea B HOY 24 de diciembre?

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este miércoles 24 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 24 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este sábado 20 de diciembre, particularmente en la Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera.

Desde temprano, usuarios del sistema de transporte reportaron que la “línea roja” presentó retrasos y tiempos de espera de hasta 20 minutos entre estaciones, así como cortes de luz y otras incidencias.

Usuarios manifestaron su extrañeza con estos retrasos, pues la Línea 6, de baja afluencia, no suele presentar estos problemas.

A propósito, el Metro de la Ciudad de México informó que los retrasos respondieron a maniobras para rescatar a un perrito que se encontraba en zona de vías.

“Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”, escribió el sistema de transporte.

Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025

En el mismo sentido, usuarios denunciaron retrasos y aglomeraciones en la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Informaron que el avance de los trenes se encuentra parcialmente detenido, lo que provoca aglomeraciones en andenes.

El Metro de la Ciudad de México informó que los retrasos en la “línea verde con gris” se deben a labores de revisión a un tren, tras las cuales la circulación se reanudará con normalidad.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, luego de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY miércoles 24 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, sí, todas las estaciones de la Línea 2 se encuentran abiertas y brindando servicio por ambas direcciones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025

