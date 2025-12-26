Ante alza de desapariciones, el PRI plantea prohibir el acceso al Ajusco

Una madre observa las labores de búsqueda en el Ajusco, el 27 de enero.

Ante el aumento de personas desaparecidas en el Ajusco, el principal bosque de la alcaldía Tlalpan, la diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios Pérez, plantea que se prohíba temporalmente el acceso, en tanto se localicen a las 64 personas que han desaparecido en la zona desde 2019.

La promovente de la propuesta explicó que desde hace meses se ha insistido al Gobierno capitalino y a la alcaldesa de Tlalpan, la morenista Gabriela Osorio Hernández, en cerrar el Ajusco. Ante el rechazo de ambas autoridades, dijo, el tricolor no descarta presentar una iniciativa al respecto.

El Dato: El comisionado de Búsqueda de Personas local, Luis Gómez, dijo en septiembre a La Razón que el suelo de conservación son sitios usados para la ocultación de delitos.

“Lamentablemente hemos visto que el Ajusco se ha convertido en un punto para la comisión de delitos para esta ciudad, inclusive desapariciones.

“La propuesta del PRI es clara, que se cierre el Ajusco a las personas, que no exista posibilidad de tener acceso hasta que podamos tener un lugar seguro para el libre esparcimiento, para el deporte, para el ecoturimos y para realizar actividades familiares y de cualquier índole”, mencionó a La Razón.

La propuesta de Larios Pérez consiste en que, de manera temporal, se suspendan todas las actividades recreativas, de libre esparcimiento, deporte y ecoturismo en el Ajusco y se cierre el acceso a todas las entradas al bosque.

“Paralelamente se realizarían búsquedas de rescate con equipo especial de distintas dependencias y se aseguraría la zona, hasta que se localicen e identifiquen todas las personas desaparecidas que se encuentren ahí”, apuntó la diputada local, quien habló de esta inciativa el pasado 28 de octubre durante la comparecencia del secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

El Ajusco es una zona boscosa de más de mil hectáreas que conecta Tlalpan con el municipio mexiquense de Xalatlaco y el morelense de Huitzilac. Si bien es un Área Natural Protegida y un bosque de descanso y senderismo, también es conocido por la presencia de grupos criminales y por ser un epicentro de desapariciones.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDO), analizados por este diario, desde 2019 han desaparecido 64 personas en el Ajusco, quienes aún no han sido localizadas.

Dichas personas se reportaron como desaparecidas en ocho colonias ubicadas en las faldas de este bosque: San Miguel Topilejo, San Miguel y Tomás Ajusco, San Andrés Totoltepec, Belvedere Ajusco, Chichicaspatl, La Magdalena Petlacalco y Mirador II.

Del total de desaparecidos, 21 ocurrieron en lo que va de este año. Esto es casi el doble de los 12 reportados el año pasado y siete veces los tres de 2019, de quienes aún se desconoce su paradero.

Hasta el año pasado, el grupo más vulnerable a las desapariciones en Tlalpan era el de hombres de entre 20 y 24 años, pero para 2025 las mujeres de entre 15 y 19 años son quienes más han desaparecido en la demarcación.

Hasta el 25 de diciembre, 39 mujeres de dicha edad se han reportado desaparecidas en Tlalpan y 27 de ellas no han sido localizadas. En 20 de estos casos las autoridades reportaron no saber en qué parte de Tlalpan ocurrió la desaparición.

Una de las jóvenes desaparecidas este año es Ana Amelí García Gámez, de 19 años, mientras realizaba una caminata de senderismo en el Pico del Águila, dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Los amigos con quienes subiría la montaña no llegaron, así que ella decidió subir sola desaparecida el 12 de junio de 2025. A mitad del camino, la joven se tomó una foto en el punto “Cruz del Marqués”. En ese punto fue la última vez que se vio a la joven.

En noviembre de 2024 Olin Hernando Vargas Ojeda fue secuestrado en el Valle del Tezontle, paraje de la carretera al Ajusco. Se dirigía en su camioneta rumbo a una cita con una excompañera, quien, presuntamente, trabajaba en unas cabañas de la zona.

La mañana del 16 de septiembre de 2025, Luis Óscar Ayala García avisó a su esposa vía mensaje que fue al Pico del Águila para ejercitarse. Pero no se supo nada más de él. En el municipio mexiquense de Xalatlaco, encontraron su auto, al día siguiente.

Pese a lo anterior, a decir de Larios Pérez, las autoridades han hecho poco para atender las desapariciones en el Ajusco.

“En el Gobierno capitalino me dijeron que era muy interesante mi propuesta y había que platicarla, pero no ha pasado. La alcaldesa fue más renuente y dijo que en Tlalpan todo estaba perfecto y no había aumento de desapariciones. Una rotunda mentira”, sostuvo.

A finales de noviembre, Osorio Hernández anunció en el Congreso capitalino que el próximo año emprenderán una campaña para que la gente visite el Ajusco. La diputada priista cuestionó la propuesta de la edil, debido al alza de desapariciones en la zona.

No obstante, la alcaldesa rechazó que haya tal incremento. “No se trata de un tema de cifras, porque son personas. Pero tampoco de decir que van en aumento (las desapariciones). No, son casos en específicos”, declaró la alcaldesa.

Larios Pérez criticó la propuesta de la alcaldesa morenista, pues consideró que el Ajusco es un punto sin seguridad con presencia del crimen organizado, por lo cual no era viable invitar a turistas asistir a éste con rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

“¿Cómo es posible que se pretenda hacer un programa que invite a conocer Tlalpan y el Ajusco, cuando actualmente es un punto de delincuencia organizada y desapariciones? Con el Mundial en puerta, podría darse una tremenda desgracia.

“Podemos tener casos de desapariciones y homicidios de personas de otras nacionalidades en la Ciudad de México que nos visiten. Se tiene que reconocer los problemas que tenemos y los retos que enfrentamos para combatirlos”, comentó.

Además, Larios López dijo que en el siguiente periodo de sesiones podría presentar el PRI la iniciativa para que sitios de alto índice criminal, de desapariciones, sean cerrados como protocolo de prevención de la comisión de dedelitos y también para la búsqueda de personas.

