C5: niños, quienes más bromas realizan al 911

Personal del C5 monitorea las cámaras de seguridad de la ciudad, en enero.

Cuando es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, son comunes las llamadas de broma a las líneas de emergencia y el uso de los botones de auxilio por “travesura”, lo que perjudica la atención de verdaderas urgencias, advirtió el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés.

El funcionario capitalino afirmó que los principales responsables de estas comunicaciones falsas son menores de edad. Además, destacó que en esa fecha estas llamadas aumentan.

El Dato: En enero próximo, la línea de emergencias 911 cumplirá nueve años en la ciudad, la cual se estima que atiende cerca de cinco mil llamadas diarias por emergencias.

“A lo largo del año son muy frecuentes las llamadas de bromas o travesuras de accionar los botones de auxilio. Y en el Día de los Inocentes, hay una ligera variación de entre 10 y 15 por ciento más de lo que en promedio tenemos al día”, dijo Guerrero Chiprés en entrevista con La Razón.

“Tan sólo en lo que va de diciembre, el C5 ha recibido dos mil 486 llamadas de bromas, en su mayoría hechas por niñas y niños, 480 llamadas donde sólo marcaron para lanzar insultos y otras 663 donde se dieron casos de acoso sexual”, agregó el funcionario.

Cuando se activa alguno de los más de 17 mil botones de auxilio que hay en la capital mexicana, explicó el titular del C5, acude una patrulla y un monitorista del C5 es llamado para atender la imagen de la zona. Esto entorpece la atención de otros llamados de auxilio donde sí está ocurriendo una urgencia.

2 mil seis llamadas de broma registra el C5 en lo que va de diciembre

Hacer llamadas de broma al 911 o presionar el botón de auxilio como travesura es un delito que se castiga con hasta dos años de cárcel, de acuerdo con el artículo 211 Quáter del Código Penal local.

Sin embargo, de 2017 a 2024 la Fiscalía General de Justicia capitalina nunca ha abierto una carpeta de investigación por este delito, que se persigue por querella. Así lo muestran datos abiertos de la dependencia, analizados por este diario.

“En el Día de los Inocentes hay que usar el servicio institucional de emergencias y urgencias de manera responsable. Es fundamental enseñar a los niños desde casa que el 911 no es un número para jugar. Y señalar a los adultos que oprimen el botón de auxilio como travesura”, mencionó.

4 mil unidades se movilizan diario en la ciudad para atender emergencias

De acuerdo con Guerrero Chiprés, en octubre de 2024, al inicio de la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas o peticiones de auxilio al C5 no se trataban de verdaderas emergencias. Aunque este porcentaje, apuntó, ha disminuido.

El titular del C5 detalló que, por ejemplo, en diciembre de 2024 contabilizaron cerca de 288 mil 547 llamadas de auxilio y hasta el 22 de diciembre del presente año reportaban 153 mil 278, lo que representa una disminución de 47 por ciento.

Guerrero Chiprés sostuvo que esta reducción reflejaba una mayor conciencia ciudadana y una disminución indirecta de los accidentes, de los casos de violencia familia, de género o tentativas delictivas.

“Hace 14 meses 75 por ciento de las ocasiones en que se accionó el botón de auxilio era simplemente por travesura. En la grabación se veía a la gente sólo pasando y oprimiendo el botón. Sobre todo, se trata de hombres de entre 35 y 55 años, de miércoles por la noche hasta la madrugada del sábado.

“En el caso de las líneas de emergencia, como el 911, alrededor de 67 por ciento de las llamadas se trata de personas que piden cualquier otra cosa menos una emergencia. Entre ellas están bromas: Desde marcar y colgar, las más comunes, hasta inventar toda una historia para que se envíe una ambulancia”, explicó el funcionario capitalino.