CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 27 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este sábado 27 de diciembre, la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población y por lo que se recomienda reducir las actividades físicas al aire libre.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 27 de diciembre

A las 17:00 horas de este sábado 27 de diciembre, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México se registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

¿Cómo está la calidad del aire este 27 de diciembre en el Edomex?

A las 17:00 horas de este 27 de diciembre, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran BUENA calidad del aire

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, en siete estaciones se registra calidad de aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 17:00 horas de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 27 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, ser activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

