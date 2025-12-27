Clara Brugada crea reconocimiento Alicia Matías al mérito civil en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la instauración del reconocimiento “Alicia Matías”, en homenaje a la ciudadana que salvó la vida de su nieta en la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

Al presentar el informe de atención a víctimas de este accidente, la mandataria capitalina detalló que es un premio al mérito civil y al valor ciudadano que reconoce comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía.

En memoria de la abuela Alicia Matías Teodoro, que entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. El reconocimiento se denominará ‘Alicia Matías’ en recuerdo a su actuación destacada en este accidente Clara Brugada



Indicó que el 10 de septiembre de 2025 quedó grabado en la memoria colectiva de nuestra ciudad como una fecha de duelo y de dolor, pero también, esta fecha quedó grabada en la historia de la ciudad por la enorme solidaridad de la ciudadanía, “que siempre ha sacado lo mejor de sí misma cuando se trata de momentos difíciles”.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno agradeció y reconoció a todas las personas que de inmediato participaron de distintas maneras para rescatar y atender a los heridos, o con acciones como llamadas telefónicas a las familias, y quienes también se organizaron para la búsqueda de agua, lo que ayudó a apagar los incendios que provocó la explosión.

Asimismo, reconoció a todas las corporaciones y los cuerpos de emergencia y de atención médica de la ciudad, quienes de forma inmediata atendieron a las víctimas y a sus familias.

“A las víctimas y a las familias afectadas por este lamentable suceso, les reiteramos que no están solas, que no están solos, vienen procesos difíciles, todavía de rehabilitación que durarán tiempo y en los que brindaremos apoyo constante”, expresó la Jefa de Gobierno al reiterar su respaldo incondicional a las personas afectadas y a sus familiares.

