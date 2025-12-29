Con Brugada, la CDMX inicia una nueva era en la separación de residuos

Al encabezar el arranque de la campaña preventiva de separación de residuos sólidos “Transforma tu Ciudad: cada residuo en su lugar”, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que a partir del 1 de enero de 2026 la población deberá entregar sus desechos separados a los camiones recolectores en orgánicos, reciclables y no reciclables, con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegue a rellenos sanitarios y dar una segunda vida a los materiales aprovechables.

Como parte de las actividades de esta estrategia, Clara Brugada Molina recorrió Avenida Central, en la alcaldía Azcapotzalco, visitando viviendas para entregar personalmente tres contenedores diferenciados —verde para residuos orgánicos, gris para reciclables y naranja para no reciclables—, explicando a vecinas y vecinos la forma correcta de la separación de los desechos y la importancia de adoptar estos nuevos hábitos desde el hogar.

“Aquello que nos fue útil en un primer momento puede seguir siendo útil. Se puede reciclar, se puede transformar y darle una segunda vida”, afirmó Clara Brugada Molina.

Durante el evento, realizado en el Parque de La República Democrática de Alemania, colonia Pro Hogar, Clara Brugada Molina destacó que la ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos, mismos que comenzarán a ser recolectados por separado desde su origen.

En la actualidad, aproximadamente 7 mil toneladas terminan en rellenos sanitarios, de las cuales cerca de 56 por ciento corresponden a residuos orgánicos, alrededor de 21 por ciento son reciclables inorgánicos y aproximadamente otro 21 por ciento no son aprovechables.

Ante este escenario, Clara Brugada Molina reiteró que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.

“Cada persona en la Ciudad de México produce 1.07 kilogramos de residuos al día. Somos la segunda entidad que más genera en el país, por eso necesitamos iniciar el cambio desde casa”, señaló Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina afirmó que el personal de recolección fue capacitado para recibir los residuos separados y recordó que uno de los compromisos de su administración es que para 2030 al menos la mitad de los residuos producidos en la ciudad se transformen y dejen de llegar mezclados a disposición final.

Asimismo, Clara Brugada Molina anunció que el 6 de enero entregará, junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, un total de 50 camiones recolectores de residuos, como parte del compromiso asumido por su gobierno: por cada unidad que aporte una alcaldía, la administración capitalina sumará otra adicional, garantizando así la capacidad de recolección.

En ese mismo sentido, el director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo Cruz, explicó que actualmente sólo 15 por ciento de los desechos llega separado, pero que con esta campaña se prevé recuperar hasta 75 por ciento.

Indicó que, además del personal operativo del servicio de limpia, fueron capacitados educadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y facilitadores de Pilares, quienes llevarán la información directamente a las colonias, escuelas y espacios comunitarios, al ser el primer contacto con vecinas y vecinos.

Al tomar la palabra, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, señaló que la demarcación se encuentra lista para operar esta estrategia, al contar con tiraderos videovigilados, acciones permanentes de recolección de cascajo, llantas, muebles y electrodomésticos, y recordó que dicho territorio fue la primera alcaldía en instalar un Reciclatrón fijo en la Alameda Norte, reforzando el compromiso con el manejo responsable de los residuos.

Hugo Alonso Ortiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, confirmó que el personal de limpia ya cuenta con la capacitación necesaria y destacó que la adquisición de nuevos vehículos fortalecerá el servicio, al tratarse de una herramienta indispensable para el traslado seguro y eficiente de los desechos.

