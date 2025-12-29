Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Milpa Alta, con homicidios al alza

Peritos de la fiscalía indagan el homicidio de un hombre en Venustiano Carranza, en 2021.

Aunque los homicidios en la Ciudad de México disminuyeron este 2025, esto no pasa en Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Milpa Alta donde la incidencia delictiva aumentó 23, 16 y 10 por ciento, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erick Ruiz, apuntó que estos aumentos obedecen a la baja población de estas alcaldías. Situación que, enfatiza, no le resta importancia al crecimiento significativo de este crimen.

El Dato: El Gobierno ha destacado que, así como bajaron los homicidios, aumentaron 20 por ciento las detenciones y judicializaciones por homicidio doloso entre 2024 y 2025.

“Estas alcaldías además tienen dinámicas diferentes a alcaldías más urbanizadas, como Benito Juárez o Cuauhtémoc. Cuajimalpa y Milpa Alta forman parte del cinturón de la zona rural de la ciudad y suelen servir como depósitos de cadáveres en sus zonas boscosas

“Milpa Alta tiene una dinámica más compleja, porque es un territorio disputado por grupos criminales, como la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. Debido a la captura de los líderes, este último grupo se ha visto reducido a prácticas más focalizadas, como el control de los mototaxis y la extorsión”, apuntó el director del Seminario Universitario sobre Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por La Razón, muestran que el Gobierno capitalino ha logrado disminuir su incidencia de homicidios en nueve y 25 por ciento, respecto a 2024 y 2019.

De enero a noviembre de ese año, se dieron mil 511 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de este año ocurrieron mil 380. Esto también representa 450 menos que los mil 830 de 2019.

Sin embargo, en la alcaldía Cuajimalpa, gobernada por el panista Carlos Orvañanos Rea, la incidencia de este crimen y su tasa han aumentado 23 y 22 por ciento, respectivamente, entre 2024 y 2025.

En los primeros 11 meses de este año se reportaron 32 homicidios. En total suma seis casos más que el año pasado, cuando fueron asesinadas 26 personas, 18 de forma accidental y ocho intencional.

En 2019 ocurrieron también 32 homicidios, es decir, mientras la capital disminuyó sus homicidios en un cuarto respecto a ese año, en Cuajimalpa la situación está igual.

Si bien Cuajimalpa es la tercera demarcación con menos homicidios, este aumento la ha puesto como una de las zonas más peligrosas.

Al inicio de la administración de Orvañanos Rea, en 2024, Cuajimalpa tenía la segunda tasa de homicidios más baja entre todas las alcaldías, con 11.5 casos por cada 100 mil habitantes, apenas por encima de la tasa de Benito Juárez 9.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, este año la demarcación pasó del puesto número 15 al siete en el ranking de las alcaldías con mayores tasas de homicidios, con 14.1 personas asesinadas por cada 100 mil.

En el caso de Venustiano Carranza, encabezada por la morenista Evelyn Parra Álvarez, este año los homicidios han crecido 16 por ciento, respecto a 2024, al pasar de 94 a 109 hechos reportados.

En particular, los homicidios dolosos han sido los que más han aumentado durante la administración de la alcaldesa, quien ha gobernado la demarcación desde 2021. Este crimen ha crecido 33 por ciento entre 2024 y 2025.

Por lo anterior, Venustiano Carranza se posicionó este año como la alcaldía con más asesinatos de toda la Ciudad de México, pues tiene la mayor tasa de homicidios, 25 casos por cada 100 mil habitantes. De los cuatro años que lleva en el poder la morenista, 2025 es el de más crímenes dolosos de este tipo y en lo que respecta a los culposos, no hay variación, pues está en 48 casos.

La tercera alcaldía con mayor aumento de homicidios es Milpa Alta, gobernada por el exemecista y hoy morenista Octavio Rivero Villaseñor, con 10 por ciento, respecto al año anterior.

Esta demarcación, de baja población, pasó de tener 21 homicidios de enero a noviembre de 2024 a 23 en el mismo periodo de este año. Esto es apenas ocho por ciento menos que los 25 asesinatos registrados en 2019, primer año del primer periodo de Rivero como edil, cuando gobernaba por Movimiento Ciudadano.

No obstante, los homicidios dolosos han crecido en Milpa Alta ocho y 27 por ciento, comparando con 2024 y 2019, respectivamente. De tal forma que este delito se ha recrudecido respecto al primer periodo del ahora morenista, hace un sexenio.

Si bien Milpa Alta es la alcaldía con menos casos de homicidios entre las 16 demarcaciones, actualmente ocupa el sexto lugar entre las tasas más altas de este crimen: 14.4 reportes por cada 100 mil habitantes.

Erick Ruiz recomendó que el Gobierno capitalino y las alcaldíasse enfoquen el siguiente año en políticas de seguridad regionales, según cada alcaldía y se trabaje la cifra negra de los homicidios.

“Para mejores resultados se tendría que diseñar una política de seguridad heterogénea, que responda a las necesidades de cada alcaldía. Así como promover una cultura de la denuncia y claridad en las estadísticas.

“Si bien el homicidio disminuyó en la ciudad, van en aumento las desapariciones y el número de muertes catalogadas como ‘muerte por causa no especificada’. No sabemos a qué se refiere esta categoría, lo que muestra signos de una opacidad en los registros de homicidios”, advirtió.