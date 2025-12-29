Descartan que el tarifazo ayude a sacar a los micros

Pasajeros de un camión de la Ruta 2 desciendenden de éste para continuar con sus trayectos, en 2022.

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) informó que, de acuerdo con el especialista Luis David Berrones, el alza de 1.50 pesos al transporte público no garantiza que los microbuses dejen de circular ni es lo suficiente para que haya mantenimiento a las unidades de transporte concesionado.

En un comunicado, la organización detalló que consultó al investigador y éste consideró que el aumento al pasaje, que entró en vigor el 1 de noviembre, es insuficientes para el mantenimiento, combustible y otros gastos asociados. Esto, indicó, repercute en que en dos o tres años los transportistas exijan otra alza.

El Tip: La Ciudad de México acumula siete alzas a la tarifa del transporte público concesionado desde el año 2000 y actualmente el pasaje mínimo es de 7.50 pesos.

El pasado 3 de noviembre, La Razón informó que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor García Nieto, la nueva tarifa se debe a un ajuste de costos y no para una mejora de las unidades, la cual es posible hacer mediante programas de apoyo para renovar los vehículos.

La AMTM precisó que David Berrones consideró necesario un subsidio del Gobierno capitalino para atender distintas necesidades del transporte concesionado y que debería ser distinto a cada modelo que opera en la capital.

“En el caso de la Ciudad de México, agregó, se debería conocer el costo social que genera cada sistema de transporte y cada ruta, para tener un subsidio operativo, justificado por externalidades. Esto incluye que se evalúe si los transportes no están sobresaturados y sus intervalos de paso son adecuados”, indicó la asociación.

2 mil 500 microbuses estima la Semovi que ya cumplieron su vida útil

De acuerdo con el Gobierno local, los operadores de los microbuses deben cumplir con determinados compromisos, como portar el uniforme oficial, respetar los límites de velocidad, no usar carriles confinados, no rebasar el volumen permitido de música y no dar servicio si beben alcohol o consumen alguna droga.

Pese a estas reglas adoptadas para los conductores, en la capital aún es posible observar el incumplimiento de las mismas por parte de los conductores, pese a la autorización de 1.50 pesos al pasaje.