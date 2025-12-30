Anuario: Protesta contra la gentrificación caracterizó 2025

Un hombre coloca un cartel en contra de la gentrificación, el 4 de julio.

Sobre las calles de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, la paz de las cafeterías y viviendas de lujo ocupadas por los “nómadas digitales” fue interrumpida el 4 de julio por la voz de cientos de jóvenes en contra de la gentrificación.

Este fenómeno es el proceso en el que habitantes de menores ingresos en un barrio o zona son desplazados por grupos con mayor capacidad económica. Conforme llegan este tipo de habitantes, las rentas y servicios se elevan, lo que obliga a los colonos originarios a mudarse a otras zonas de la ciudad o a salir de ésta.

El Dato: El Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial alerta sobre la ocupación irregular del suelo de conservación capitalino por la expulsión de vecinos. de sus colonias originarias.

Primero, una docena de personas expuso sus casos en el Parque México: Estudiantes que tuvieron que irse de la ciudad, porque ya no les alcanzaba para pagar la renta, jóvenes desalojados cuyos departamentos ahora son Airbnb y adultas mayores despojadas que desde hace décadas luchan para recuperar su hogar.

Poco después, los manifestantes marcharon hacia la Estela de Luz abanderados por consignas como: “¡Queremos vivienda, el Mundial nos vale verga!”, “Aquí vivieron mis padres. Aquí ya no vivo. ¿Dónde vivirán mis hijos?” y “En mi barrio no caben tus rentas infladas ni tus tostadas de aguacate”.

Otras exigencias de los jóvenes, organizados después bajo el Frente Antigentrificación de la Ciudad de México, fueron la creación de una ley inquilinaria y políticas de vivienda digna, así como regulación de plataformas de turismo residencial como Airbnb.

Durante la primera marcha, el bloque negro de la protesta generó daños a una docena de inmuebles y comercios frecuentados por personas de alto nivel socioeconómico y extranjeras. La atención mediática se centró en estos destrozos, producto del hartazgo, desviándose de las 20 mil personas desplazadas al año por la gentrificación.

Sin embargo, esas pintas y vidrios rotos hicieron de la protesta noticia internacional y contribuyeron a generar presión suficiente para que el Gobierno de Clara Brugada Molina tomara cartas en el asunto.

El 16 de julio la Jefa de Gobierno anunció el Bando 1, un Plan Maestro de 14 políticas públicas contra este fenómeno.

“No se trata de un desarrollo sino de un desplazamiento que privilegia a algunos pocos. Por ello, hemos tomado la firme decisión de enfrentar la gentrificación”, declaró en conferencia de prensa.

Entre las medidas anunciadas destaca la Ley de Rentas Justas Razonables y Asequibles, para regular las rentas e impedir que los aumentos de alquiler no superen la inflación.

Entre 2021 y 2025, las rentas de viviendas en la capital pasaron de un promedio de 13 mil 335 pesos mensuales a 20 mil, de acuerdo con un reporte de Inmuebles 24.

La ley inquilinaria también busca regular las viviendas de renta temporal, como Airbnb que abarca 25 mil 623 inmuebles en la capital, de acuerdo con Inside Airbnb. La llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026 a la ciudad supone, además, el ingreso de millones de visitantes y el alza de este turismo residencial.

“No estamos en contra de los extranjeros, estamos en contra de la gentrificación; no estamos en contra de la migración, estamos en contra de la gentrificación. Es muy importante entender la diferencia.

“¿Quién va a pagar un Airbnb en el Mundial? Ningún chilango podrá, sólo los de mayor poder adquisitivo o bien extranjeros”, dijo Luna, vocero del Frente Antigentrificación a La Razón el 18 de julio.

Otros puntos del Bando 1 son la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios y un Observatorio de Suelo y Vivienda, así como la construcción de 20 mil viviendas sociales durante el sexenio.

De acuerdo con un informe de Grupo Banorte, comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en la capital del país costaba en junio de 2025 un promedio de dos millones 840 mil pesos; no obsante, el salario promedio mensual de un trabajador formal o informal es de seis mil 980 pesos. Esto quiere decir que cualquier persona tendría que dejar de gastar en su totalidad su ingreso y ahorrarlo durante 34 años para acceder a una vivienda en la ciudad.

La iniciativa de la Ley de Rentas Justas ya está en el Congreso capitalino y los diputados organizan han organizado foros de consulta a lo largo del año. Se prevé su aprobación a inicios de 2026.

Por la búsqueda de los desaparecidos

Por: Jonathan Castro

ACOMPAÑADA de madres buscadoras y colectivas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025 para rastrear y localizar a quienes están reportados como desaparecidos.

Frente a decenas de activistas, la mandataria capitalina puso en marcha esta estrategia que integra más de 100 puntos, entre ellos un Gabinete Metropolitano con acciones coordinadas entre la ciudad, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

También está la creación de un Centro de Atención Integral, un plan de búsqueda inmediata, el uso de estudios de genética para la identificación de restos, así como la exhumación de cuerpos de la fosa común del Panteón de Dolores, de donde se recuperaron 23 individuos, precisó la fiscalía local el 5 de diciembre.

Si bien esto es un avance, madres buscadoras aún consideran que faltan esfuerzos para atender los casos de larga data, así como mejorar los tratos por parte de servidores y funcionarios públicos, incluso de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.