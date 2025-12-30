Anuario: Ximena y José, un asesinato por aclarar

Lona con imágenes de José y Ximena, en el sitio donde fueron asesinados, en mayo.

En el asfalto de la Calzada de Tlalpan, frente a la estación Xola de la Línea 2 del Metro, quedó un charco de sangre y vidrios rotos. En ese sitio un sujeto asesinó a balazos a Ximena Guzmán Cuevas y a José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor, respectivamente, de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La mañana del 20 de mayo, cerca de las 07:30 horas, Guzmán Cuevas esperaba a su colega en su carro sobre la vialidad, pero una vez que éste llegó, un sujeto, con casco de motociclista y chaleco de construcción, quien estaba frente al auto, se acercó a ellos, sacó una pistola y les disparó varias veces para luego huir.

El Dato: El 21 de mayo, Clara Brugada Molina inauguró el primer centro del Sistema Público de Cuidados de la capital, al cual nombró Casa Ximena Guzmán.

“Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe. Como Jefa de Gobierno, me dirijo a las y los capitalinos, para garantizarles que este Gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad, y con el compromiso de todo el Gobierno, de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad”, expresó la morenista en conferencia.

Brugada Molina recibió el apoyo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para esclarecer el crimen y también tuvo muestras de afecto por parte de los 16 alcaldes y alcaldesas, quienes incluso emitieron un comunicado.

Dos días después del atentado, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, descartaron que existieran amenazas previas en contra de las víctimas; además, informaron que el crimen estuvo detalladamente planeado.

De acuerdo con las autoridades, días antes del crimen un sujeto vigiló y monitoreó a los dos funcionarios.

En conferencia, los dos funcionarios detallaron que el sicario no actuó solo, pues luego de disparar a los colaboradores de la Jefa de Gobierno huyó en sentido contrario a la circulación de Tlalpan y subió a una moto Bajaj Dominar, con las placas 84TWP3 de Querétaro.

A cuatro calles del lugar de los hechos, en Rubén Darío, el sujeto abandonó el vehículo. Vecinos indicaron a La Razón que en la banqueta estaba un casco y un chaleco usado en construcciones.

En esa vía, los sospechosos eran esperados por sus cómplices en un auto azul Nissan, Kicks, con placas NWG-78-22, del Estado de México. Huyeron a la alcaldía Iztacalco y ahí abordaron una camioneta para dirigirse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, donde abandonaron la misma. Tiempo después se supo que dos vehículos más se usaron para el crimen, ya que con ellos vigilaron a los funcionarios.

“No daremos ni un paso atrás en la encomienda de construir una ciudad más segura, más justa y en paz”, afirmó Vázquez Camacho.

El 20 de agosto, Brugada Molina encabezó una conferencia en la cual informó que, en conjunto con el Gobierno federal, agentes aprehendieron a 13 personas, presuntamente, ligadas al asesinato de sus colaboradores, tres meses antes.

Horas más tarde, Alcalde Luján, Vázquez Camacho y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dieron una conferencia en la que, al menos, seis personas participaron en la ejecución material y otras más se dedicaron a la recarga de celulares, la obtención y ocultamiento de vehículos.

Aclararon además que el homicidio pudo ocurrir el 14 de mayo, pero Guzmán Cuevas y Muñoz Vega no se encontraron en Tlalpan, como lo hacían.

A casi siete meses de que ocurrió, varios de los detenidos han sido vinculados a proceso. Las autoridades han reservado datos sobre las líneas de investigación, los autores intelectuales, la posible participación de grupos criminales, bajo el argumento de no entorpecer las indagatorias sobre este caso.

“El recuerdo de ellos nos acompaña y nos inspira cada día para continuar con la transformación y hacer realidad todas las utopías posibles que ellos siempre soñaron”, expresó Brugada Molina en su Primer Informe de Gobierno el 12 de octubre.