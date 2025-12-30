Ataque armado en marisquería de la calle Meave dejó un muerto y un lesionado

Un ataque presuntamente directo a balazos dejó una persona sin vida y otra más lesionada al interior de una marisquería ubicada en el cruce de las calles Vizcaínas y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la zona de la calle Meave, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando un sujeto se aproximó y realizó disparos de manera directa; uno de los hombres murió por un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que el otro, de aproximadamente 24 años de edad, resultó lesionado en la cadera y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Trabajadores de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, poco después de las 20 horas.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y elementos de la SSC, quienes confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas.

La dependencia capitalina informó que el probable responsable huyó a bordo de una motocicleta, por lo que se activó un cerco virtual para su localización.

Autoridades indicaron que las víctimas presuntamente se dedicaban a la instalación de equipos de audio, actividad común en esa zona comercial del Centro Histórico.

Este ataque ocurre días después de otro hecho violento registrado la noche del pasado 21 de diciembre, cuando un par de sujetos armados disparó al interior del restaurante Luaú, ubicado en la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

En ese ataque fue asesinado Óscar Noé Medina González, alias El Panu, cuya identidad fue confirmada posteriormente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En ese mismo hecho, una persona más resultó lesionada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una relación entre ambos ataques, y las investigaciones del ataque en Meave siguen en desarrollo.

