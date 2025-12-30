Metro CDMX HOY 30 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 30 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2, 4, 5, 6 y A; de cinco minutos en las líneas 1, 3, 7,9 y 12; y de seis minutos en las líneas 8 y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/aH1JV1ZUjb — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 30, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar. De acuerdo con el metro, esto se debe a que se realizó la revisión de un tren por lo que la marcha es lenta.

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 30, 2025

¿Qué líneas presentan retrasos?

Aun cuando en estas fechas suele no ir lleno el metro, de acuerdo con usuarios, hay diversas líneas que se ven afectadas con retrasos severos. Estos son algunos de los reportes que comparten:

“ Línea rosa está detenida”

“Llevo más de una hora en línea 7 ″

“ Línea 12 va súper lenta, está haciendo “base” entre estaciones, en olivos estamos desde hace 5 minutos"

“Línea 8 constitución no pasa ningún tren y el andén ya está saturado”

