Se preparan para nueva separación de la basura

A partir del 1 de enero de 2026 la Ciudad de México va a separar sus residuos en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables y no reciclables. Vecinos como comerciantes en vía pública ven con ojos positivos esta medida.

Desde que tiene memoria, Magdalena Vera coloca todos sus residuos sin distinción en un bote de basura azul que mantiene en la entrada de su casa y, a pesar de su costumbre, ella se declaró lista para adoptar la nueva forma que impulsa el Gobierno capitalino.

El Dato: La Sedema informó en 2024 sobre la reducción de la generación de residuos sólidos en la ciudad entre 2018 y 2023, al pasar de 13 mil 73 a 12 mil 454 toneladas cada día.

“Estoy preparada para esta nueva forma de colocar residuos y me parece bien, porque nos estamos acabando el medioambiente”, dijo a La Razón la habitante de la colonia Pro Hogar, de la alcaldía Azcapotzalco.

Comerciantes de comida en la vía pública, reconocieron a este diario que, durante años, no han separado sus residuos, como es el caso de Elizabeth, nombre usado para proteger su identidad, quien desde hace 19 años vende gorditas, quesadillas y huaraches frente a la estación Cuitláhuac de la Línea 3 del Metrobús.

2 mil 700 vehículos recolectores de residuos hay, al menos, en la CDMX

La mujer comentó que durante casi dos décadas ha utilizado una cubeta de 10 litros para depositar todo tipo de desechos sin distinción alguna, desde restos orgánicos, como masa quemada hasta envoltorios de queso, PET y unicel.

Al ser cuestionada sobre la entrada en vigor, a partir del 1 de enero, de la obligación de entregar la basura separada en tres categorías, la comerciante admitió que no sabía, pero aseguró que acatará la disposición.

“Desde hoy me voy a preparar. Voy a traer tres bolsas diferentes para separar la basura. Hay que educarnos también, nos falta cultura, ¿cómo queremos el país?”, comentó.

Elizabeth dijo que la separación de residuos es una medida positiva, especialmente por el impacto que puede tener en las generaciones más jóvenes y subrayó la importancia de mantener limpias las calles.

Elizabeth usa una cubeta amarilla para los desechos orgánicos, ayer. Fotos›Especial y Fernanda Rangel›La Razón

Al mismo tiempo dijo que tiene dudas sobre el cumplimiento generalizado de la medida, porque ella recuerda que en años anteriores se ha intentado, pero “parece que no ha funcionado”.

Aunado a la nueva forma de separación de residuos, la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, va a entregar 100 nuevas unidades de camiones de limpia, la mitad del Gobierno y la otra de las 16 alcaldías.

“Estamos invirtiendo en este tema (de la separación de residuos), por eso, el 6 de enero estamos convocando a todos los alcaldes de la ciudad, para que podamos entregarles sus camiones nuevos del servicio de limpia”, recalcó Brugada Molina ayer durante un evento sobre el tema.

Al respecto, ciudadanos consultados coincidieron en que la compra de 50 nuevos camiones de basura por parte del Gobierno, más 50 de las 16 alcaldías, es insuficiente si no se acompaña de una renovación integral de la flota existente.

“No sirve de nada que traigan 50 o 100 camiones si no cambian toda la flota que existe, ya están viejos y tiran la mitad de basura que se llevan de nuestras casas. Mejor que cambien todo y así tenemos menos problemas”, comentó Leticia, vecina de la colonia Pro Hogar.