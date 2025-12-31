CDMX registra MALA calidad del aire hoy 31 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa en La Razón el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Este miércoles 31 de diciembre, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre.

Para celebrar de año nuevo y prevenir la acumulación de contaminantes que podrían empeorar la calidad del aire, las autoridades exhortan a la población evitar la quema de pirotecnia, así como encender fogatas.

En la Ciudad de México, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas se sanciona con una multa de entre 2 mil 375 pesos a 3 mil 394 pesos , arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 31 de diciembre

A las 15:00 horas de este miércoles 31 de diciembre, al menos dos estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Al mismo tiempo, en 11 estaciones se reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 31 de diciembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 31 de diciembre, solamente una estación de monitoreo en el Estado de México registra BUENA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

En contraste, dos estaciones registran MALA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (XAL)

Al mismo tiempo, en ocho estaciones se registra calidad de aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

La calidad del aire a las 15:00 horas de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 31 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, ser activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

