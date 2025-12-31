Horarios especiales de Metro y Metrobús para el 31 de diciembre y 1 de enero

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que de cara a los festejos por el Año Nuevo 2026 habrá horarios especiales en los sistemas de transporte público, tales como el Metro y el Metrobús.

En el caso del Metro, los horarios para el miércoles 31 de diciembre serán entre las 05:00 y las 23:00 horas. Para el jueves 1 de enero de 2026, Año Nuevo, el Metro operará entre las 07:00 y las 00:00 horas.

El Metrobús, funcionará entre las 04:30 horas y las 23:00 horas del 31 de diciembre, mientras que para el 1 de enero operará entre las 05:00 y las 00:00 horas.

Con respecto al RTP, estará en operación de 5:00 a las 00:00 horas el 31 de diciembre, mientras que el jueves 1 de enero operará entre las 7:00 a las 00:00 horas.

El horario de operaciones del Trolebús el 31 de diciembre será entre las 05:00 y las 22:00 horas, mientras que el 1 de enero operará entre las 06:00 y las 23:30 horas.

En lo referente al Cablebús, funcionará el 31 de diciembre entre las 05:00 h 22:00 horas del miércoles 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero tendrá operaciones entre las 07:00 y las 23:00 horas.

En el caso del Tren Ligero opera el miércoles 31 desde las 5:00 hasta las 22:30 horas; mientras que el jueves 1 de enero, de las 7:00 a las 23:30 horas.

