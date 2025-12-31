La cigüeña aterrizó en el Metro: tres bebés nacieron en la red

Al cierre del año, el Sistema de Transporte Colectivo Metro presenta el balance de atenciones brindadas a usuarias que presentaron síntomas relacionados con embarazo durante sus recorridos. De enero a diciembre de 2025, se contabilizaron 163 auxilios, que van desde desvanecimientos y episodios de malestar, hasta casos de contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos dentro de la red. En cuanto al comportamiento anual, mayo fue el mes con mayor número de atenciones, con 26 auxilios.

Este registro refleja el compromiso del personal de Seguridad Industrial, Protección Civil y áreas operativas del STC, así como de quienes integran la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al Metro, que conjuntamente actúan de manera inmediata y coordinada ante cualquier emergencia médica.

Durante este año, la cigüeña hizo tres paradas dentro del Metro.

TE RECOMENDAMOS: Por celebraciones de Fin e Inicio de Año Nuevo Horarios especiales de Metro y Metrobús para el 31 de diciembre y 1 de enero

El primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 6, donde una joven de 13 años, con ocho meses de gestación, fue asistida por personal de la PA y Protección Civil, quienes recibieron a una bebé y la entregaron a su madre antes del traslado hospitalario.

El segundo caso se registró en San Cosme, Línea 2, cuando una joven de 17 años pidió apoyo por dolor abdominal. Fue trasladada al cubículo de estación y, ante la inminencia del nacimiento, personal de la PBI y Protección Civil recibió al bebé y mantuvo estable a la madre hasta el arribo de paramédicos, quienes cortaron el cordón umbilical y la llevaron a una unidad médica.

El tercer nacimiento fue el 13 de septiembre, en Pantitlán, Línea A. Una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, solicitó ayuda tras presentar contracciones fuertes; fue llevada al área de primeros auxilios, donde dio a luz a una bebé con la asistencia conjunta de Seguridad Institucional, Policía Auxiliar y Seguridad Industrial. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital.

Con estas cifras, el Metro reitera que “Cuidarte es parte del viaje” y reafirma su compromiso de ofrecer un entorno seguro y una atención oportuna a todas las personas usuarias durante su viaje. El profesionalismo y la vocación de servicio del personal operativo y de seguridad han sido fundamentales para responder con eficacia ante emergencias que, en ocasiones, se convierten en el inicio inesperado de una nueva vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR