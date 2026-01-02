CFE restablece energía en colonia Buenos Aires, CDMX; vecinos protestaban por falta de luz

Vecinos de la colonia Buenos Aires se manifiestan por falta de luz, tras apagón provocado por sismo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció el suministro eléctrico en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde vecinos habían organizado bloqueos para exigir el regreso del servicio que se vio interrumpido desde la mañana como consecuencia del sismo magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero.

A través de una publicación en la red social X, la CFE informó que el suministro eléctrico se restableció a las 21:03 horas en la citada colonia. Asimismo, la Comisión informó que tomó conocimiento de las manifestaciones que vecinos llevaban a cabo para exigir la restitución del servicio.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Manifestantes bloquean Avenida Doctor José Maria Vertiz y la lateral de Viaducto Miguel Alemán, Colonia Buenos Aires en @AlcCuauhtemocMx en la #CDMX. ⚠️



🤳 @NoticiasImagen | #87Punto3 📻🚩pic.twitter.com/BRv9HSGOVk — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) January 3, 2026

“A las 21:03 personal de CFE, de la Zona Zócalo, restableció el suministro eléctrico a usuarios de la Colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México. Algunos se manifestaban en la Av. José María Vértiz”, escribió la CFE.

“Cabe señalar que no existían reportes previos por la zona, en los sistemas de CFE”, abundó.

Desde la tarde de este viernes, vecinos de la colonia Buenos Aires realizaron un bloqueo sobre Viaducto Miguel Alemán y Doctor Vértiz, para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico que, acusaron, no se les había cumplido desde la mañana, cuando se interrumpió por el sismo.

Con pancartas y gritos de “¡Queremos luz, queremos luz!”, los vecinos denunciaron que, aunque en otras colonias ya contaban con energía, en la Buenos Aires llevaban horas esperando el regreso del servicio.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio N+, los vecinos expresaron problemas debido a la incapacidad para mantener en buen estado alimentos o medicamentos. Asimismo, otros denunciaron que cuentan con familiares que dependen de oxígeno conectado al suministro eléctrico, lo que complica la situación.

Se desconoce si, tras el anuncio, los manifestantes se retiraron de la zona.

Más temprano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había informado que CFE había reportado un restablecimiento del suministro eléctrico en 98 por ciento para la capital mexicana.

El reporte de la mandataria capitalina fue emitido a las 17:10 horas, por lo que se desconoce si, con el más reciente anuncio de la CFE, el restablecimiento llegó al 100 por ciento o aún hay colonias pendientes.

Sin embargo, Brugada Molina destacó que los equipos de emergencia siguen atendiendo la situación en la capital mexicana.

