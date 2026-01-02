Metro CDMX: Denuncian grieta en Línea 8; STC desmiente que haya sido por sismo | VIDEO

Usuarios del Metro de la Ciudad de México denuncian grieta en estación Chabacano.

Usuarios del Metro de la Ciudad de México exhibieron una grieta en la estación Chabacano de la Línea 8, la cual, acusaron, habría sido provocada por el sismo magnitud 6.5 ocurrido la mañana de este viernes, situación que fue desmentida por el sistema de transporte.

A través de redes sociales, se difundió un video captado en la estación Chabacano de la Línea 8 (que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi), en donde se aprecia una grieta de gran tamaño que atraviesa de lado a lado una estructura del techo.

Usuarios en redes sociales denunciaron que podría tratarse de un daño estructural resultado del sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, pero perceptible también en la capital mexicana.

A propósito, el Metro de la Ciudad de México respondió que la grieta observada en el video no está relacionada con el citado sismo, sino que ya había sido identificada con anterioridad.

Explicó que la grieta pertenece a una junta constructiva de la estación y ya “no representa riesgo estructural ni afecta la operación del servicio”.

“La afectación que se observa en la imagen corresponde a una junta constructiva de la estación Chabacano, Línea 8. No fue provocada por el sismo de está mañana, se encuentra identificada por las áreas técnicas y no representa riesgo estructural ni afecta la operación del servicio”, escribió el Metro CDMX en X.

Una junta constructiva es una separación entre dos partes de una estructura que permite que cada sección se mueva sin transmitir esfuerzos o tensiones a la sección vecina.

Por lo anterior, la fisura registrada en el video no representaría un daño estructural que vaticine la caída de alguna estructura.

A propósito, el Metro CDMX informó que mantiene supervisión de sus instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente ante emergencias como la registrada por la mañana.

“El Metro mantiene supervisión permanente de sus instalaciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias”, concluyó el sistema de transporte.

