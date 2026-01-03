Va a proceso el presunto asesino de un menor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Cristofer “N”, quien es investigado por el homicidio de un menor de edad, ocurrido en la colonia Valle de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Según las indagatorias, el 20 de diciembre el menor caminaba por la vía pública cuando el imputado y otra persona se aproximaron en un vehículo y le dispararon con un arma de fuego provocándole la muerte. Cuatro días después de los hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a Cristofer en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público logró establecer la probable responsabilidad de Cristofer “N”, por lo que un juez de control otorgó la orden de aprehensión.

Como resultado de las labores de la Policía de Investigación (PDI), el imputado fue localizado y aprehendido en la colonia Cuautepec Barrio Bajo, alcaldía Gustavo A. Madero el 24 de diciembre, cuatro días después de los hechos.

Durante la audiencia inicial realizada el 30 de diciembre, la FGJ capitalina obtuvo la vinculación a proceso del imputado. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; además, se le estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Al respecto, la fiscalía de la CDMX refrendó su compromiso de investigar con rigor los delitos que atentan contra la vida, particularmente, los que involucran a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, destacó que actuar con prontitud y solidez jurídica contribuye a que los responsables enfrenten la justicia, en beneficio de la seguridad ciudadana.

En cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales y en apego al principio de presunción de inocencia, el detenido es considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria.