Caída de Maduro: desean 8 de cada 10 venezolanos regresar a su país

Ernesto Moreno y su esposa, ayer, en su negocio de arepas en la Alameda Central.

El venezolano Ernesto Moreno, quien migró a la Ciudad de México en 2023, ve cada día más cerca su sueño de regresar a su hogar desde que el presidente Nicolás Maduro Moros fue detenido y extraído por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

El hombre si bien ya analiza esa posibilidad, mencionó a La Razón que aún es pronto para retornar a su país, ya que aún hay riesgos que complicarían su retorno o su estancia.

El Dato: Venezolanos se reunieron ayer en el Parque Lincoln, en Miguel Hidalgo, para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos.

“Hasta que no hagan una limpia de todo el gobierno de Nicolás Maduro yo no puedo regresar a Venezuela. Yo sí puedo tardar uno o dos años sin regresar hasta que todo se limpie. Esa transición va a tardar un poco”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Alistan detalles Junta IECM consulta y elección de Copaco

Ernesto Moreno contó que huyó de su nación tras ser perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, pues formó parte de los comandos de la opositora María Corina Machado. La Guardia Nacional Bolivariana llegó a su casa a golpearlo a él y a sus familiares, así que tuvo que migrar hacia la capital mexicana.

Desde finales de 2023, el venezolano vende arepas y patacones en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, por ello celebró que el vecino del norte plantee gobernar el país sudamericano.

13 años se mantuvo Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela

“Yo prefiero ser gobernado por Donald Trump que por un presidente inepto que dejó que cayera la economía.

“Unos y otros dicen que se va a robar el dinero y el petróleo, pero ¿qué pasa con Rusia, Corea y China? Todos están chupándose de Venezuela. Entonces, yo prefiero que Estados Unidos administre el petróleo de Venezuela. Que roben, pero que nos dejen. aunque sea la arepita”, sostuvo mientras picaba cebollas para el alimento que oferta.

La madrugada del 3 de enero fuerzas armadas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras invadir el territorio sudamericano con un operativo especial. En conferencia, Donald Trump aseguró que gobernará el país para garantizar “una transición segura”. El político es acusado por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

14 mil 912 venezolanos estimó el Inegi que vivían en la ciudad en 2020

El propósito central de la intervención, aseguró el magnate estadounidense, fue el control del petróleo. De ahora en adelante, el principal recurso de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, pasará a manos de empresas privadas de Estados Unidos.

Organizaciones civiles estiman que aproximadamente ocho de cada 10 migrantes venezolanos y venezolanas en la Ciudad de México estarían dispuestos a regresar a su país, en particular a partir de la detención y extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de Estados Unidos, perpetrado el 3 de enero, estiman organizaciones civiles.

El director de la organización Venezolanos en México, Francisco D’Angelo, mencionó que “es muy alto el nivel de la población migrante que quiere regresar, si se dan las condiciones para ello”.

“El 80 por ciento de los venezolanos aquí afuera quiere regresar, diría a partir de la gente a la cual acompañamos. Yo creo que el país va a mejorar”, comentó.

La directora de Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C., July Rodríguez, respaldó esta estimación y señaló que hay muchas dificultades burocráticas para retornar a la nación bolivariana.

“Hay muchos venezolanos que ya están pensando regresar para sacar el país adelante. Es un tema preocupante porque Venezuela todavía no está libre. Es mucho más difícil si las personas no tienen un documento de identidad, porque la embajada no está emitiendo salvoconductos desde 2024”, apuntó Lucy Rodríguez.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, en México hay 52 mil 948 venezolanos y la Ciudad de México tiene la mayor con 14 mil 912.

Las personas entrevistados rechazaron que Estados Unidos haya intervenido Venezuela y celebraron la detención de Nicolás Maduro, quien gobernó el país por 13 años con un largo historial de violaciones a derechos humanos.

Ernesto Moreno confió que a futuro llegue al poder el opositor Edmundo González, quien perdió contra Nicolás Maduro en 2024, en unos comicios señalados por fraude electoral; sin embargo, el periodista Armando Martínez, quien hace 10 años migró a la Ciudad de México por el chavismo y en busca de una vida mejor, no sabe si regresar a su país, pues no hay información clara de lo que puede pasar.

“En este momento hay más preguntas que respuestas. Tenemos la caída de un dictador, pero no de la dictadura. Nicolás Maduro ahora está preso, pero toda la cúpula chavista sigue mandando en Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos permitió eso? Puede que la situación empeore y la gente huya, con lo cual va a ser peor el remedio que la enfermedad.

“Las declaraciones de Trump indican que van a buscar una transición de la mano del chavismo. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué va a pasar con el petróleo venezolano bajo las compañías norteamericanas? ¿Ese dinero irá a los venezolanos?”, cuestionó.

Venezolanos protestan ayer contra la intervención de EU. ı Foto: David Patricio›La Razón

Por su parte, la capitalina Mitchel Lomeña, originaria de Venezuela, siente incertidumbre, pero también optimismo en regresar a su país.

“Venezuela está en una etapa de incertidumbre, pero también de posibilidad y de esperanza. No creo en cambios mágicos inmediatos y mucho menos que Trump sea un salvador. Eso sería demasiado irresponsable e ignorante”, explicó la doctora en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mitchel Lomeña migró a la capital mexicana en 2016, dijo, por el acoso del régimen chavista, con la esperanza de darles una vida digna a su familia. Desde entonces, la médica mantiene con sus ingresos a su mamá, hermana y abuela, residentes en Venezuela.

“Cuando llegué a la Ciudad de México tenía 300 dólares. Empecé como ambulante y después trabajaba 30 horas diarias en un Oxxo por 800 pesos semanales. Ahora tengo mi propio consultorio y sería muy difícil abandonarlo todo de nuevo.

“Para mí, amar a Venezuela ya no sólo es regresar, sino seguir alzando la voz de forma crítica, responsable y neutral”, dijo.