Piden trabajadores de limpia más camiones y uniformes

Trabajadores del servicio de recolección de residuos afirmaron que, si bien la ciudadanía sí ha comenzado a separar su basura, hace falta que las alcaldías entreguen camiones nuevos y nuevos uniformes y equipos para cumplir con sus actividades.

Ángel y Juan Carlos dijeron a La Razón que desde el 1 de enero que inició la nueva forma de separar los residuos, los vecinos y comerciantes de la zona centro de la ciudad, en la alcaldía Cuauhtémoc que encabeza Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, lo hacen como corresponde y si tienen dudas se acercan a preguntar. El problema, coincidieron, es que los camiones que ellos usan no tienen separaciones y ellos, como pueden, acomodan para no mezclar.

El Dato: Las heces de los animales deben recolectarse y tirarse en el inodoro o bien, recogerse en bolsas de plástico biodegradables, cerrarlas y desecharlas en la basura.

“El programa hubiera arrancado, pero nos hubieran dado las unidades adecuadas para hacer el trabajo, porque con un solo separador no se da abasto. Este camión no trae separaciones para basura orgánica e inorgánica, entonces acomodamos en bolsas, en los estribos...

“De todas maneras, nos dan las unidades, pero (las autoridades) no les dan el mantenimiento adecuado, el que se le da es por parte nuestro”, mencionó Ángel, quien opera una unidad.

Una mujer posa junto a camión con separación de residuos, el 30 de diciembre. ı Foto: Jonathan Castro y David Patricio›La Razón

En Iztacalco, demarcación gobernada por Lourdes Paz Reyes, Luis también explicó que desde antes del inicio de la nueva medida ambiental él, quien empuja un carrito naranja, y otros de sus compañeros repartieron volantes con la información sobre cómo separar la basura por días. Esto, aseguró, ya lo cumplen los vecinos.

2 mil 61 rutas de recolección de residuos había hasta 2023 en la capital

Así como Ángel y Juan Carlos, Luis consideró que es necesario que el personal de limpieza de la ciudad cuente con mejores unidades para cumplir con la separación de la basura, pues, de lo contrario, hay riesgo de que la meta de separación no se cumpla, pues sin los vehículos necesarios todo se mezcla.

“Pienso que es favorable (la nueva medida) para la ciudadanía y para todo lo que sucede con nuestro medioambiente. A ver si con esto recuperamos nuestro ambiente”, agregó el trabajador de limpia.

El pasado 28 de diciembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que su administración apoyaría el 6 de enero a las alcaldías con la entrega de 50 nuevos camiones recolectores de residuos. Esto significa que la morenista dará un camión por cada uno que adquieran las alcaldías, por lo que en total habrá 100 nuevos vehículos.

15 por ciento de los desechos que son recolectados llega separado

En dicho evento, el director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, Roberto Castillo Cruz, mencionó que, actualmente, 15 por ciento de los desechos llega separado. Debido a esta situación, la nueva forma de separación busca que el porcentaje aumente a 75.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, hasta 2023 había, al menos, dos mil 733 vehículos recolectores de residuos en la Ciudad de México con dos mil 61 rutas para la recolección en colonias y barrios originarios.

“Yo sí les estoy pidiendo a los vecinos su basura separada, tomó lo reciclable y guardo lo que vendo, luego ya lo llevo dejo en la bodega de mi patrón que lo lleva al Centro de Transferencia”, mencionó Armando, quien empuja un carro de recolección de residuos en Iztapalapa, donde gobierna Aleida Alavez Ruiz.

Estela Rodríguez, vecina de la colonia Renovación, en esa alcaldía, mencionó que el camión de la basura ahora pide los residuos de forma separada, pero se lleva todo el mismo día, tanto orgánicos como inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

“Desde el 1 de enero ya nos la empezaron a pedir separada, bueno desde el 2 de enero, porque primero no vinieron. Se la llevan toda junta... la de la comida, el PET, el cartón; y la otra, pero se la llevan separada ya no la mezclan”, mencionó.

Una empleada barre la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc. ı Foto: Jonathan Castro y David Patricio›La Razón

SIN INSUMOS. Ángel, Juan Carlos y Luis coincidieron en que también urge que las autoridades de las alcaldías en las que laboran les entreguen uniformes y equipo para trabajar, pues no lo tienen.

En el caso de los dos primeros, mencionaron que, desde hace cuatro años, al menos, la alcaldía Cuauhtémoc no les ha dado uniformes. Incluso, dos trabajadores que tienen apenas un año afirmaron que ellos tuvieron que comprar las prendas, así como botas y guantes.

“Ya van como cuatro años que no nos dan uniformes. Trabajo yo con ropa de civil, pero ellos luego la andan comprando en los tianguis en alrededor de 150 y 200 pesos. Por ley nos toca que nos den uniformes nuevos”, dijo Ángel.

En tanto, Luis espera que la administración morenista en Iztacalco también reparta nuevos uniformes, que, dijo, se los han prometido, pero, a la fecha, aún no se los dan. Los tres dijeron que esto es indispensable para trabajar mejor.